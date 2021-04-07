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Двоих студентов травмировало на полигоне в Витебской области
Источник материала: Навiны
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области.
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«Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области.
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