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Двоих студентов травмировало на полигоне в Витебской области

07.04.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области.

Двоих студентов травмировало на полигоне в Витебской области
Фото: Минобороны

По данным СК, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.

«Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области.
 
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