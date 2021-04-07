Двоих студентов травмировало на полигоне в Витебской области

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов на полигоне в Витебской области.



Фото: Минобороны

По данным СК, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.

«Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.