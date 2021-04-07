Лаевского вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов

Дмитрия Лаевского, защитника экс-банкира и экс-претендента по пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака, вызвали 8 апреля к 18 часам на заседание дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов.





Как сообщается в телеграм-канале Бабарико, комиссия будет рассматривать дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката.

«Я уже представил развернутую позицию дисциплинарной комиссии. Я не признаю совершения каких-либо дисциплинарных проступков. Очевидно, что вся риторика, которой я пользовался, была в рамках законодательства. Нормально, что адвокаты высказываются о каких-то событиях, особенно про грядущие изменения в законодательство, которые, я надеюсь, не состоятся. Надеюсь, коллеги услышат мои аргументы», — прокомментировал ситуацию Лаевский.

Адвокат назвал дисциплинарное производство «крайне серьезной ситуацией» с точки зрения осуществления защиты Бабарико, Знака и других своих клиентов.

Как сообщалось, 24 марта Лаевский был вызван на заседание совета Минской городской коллегии адвокатов, где ему сообщили о дисциплинарном производстве против него. Поводом стал пост в «Фейсбуке», где защитник выразил несогласие с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.

С начала марта при Минюсте началась массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам. Из более чем 20 вызванных на комиссию адвокатов ее прошли лишь трое, еще шесть прошли аттестацию условно. Действие адвокатских лицензий остальных, в том числе одного из самых известных адвокатов страны Сергея Зикрацкого, подлежит прекращению.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и др.