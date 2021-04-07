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Таможенники сообщают о двух нелегальных грузах

07.04.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О нелегальном грузе, изъятом на границе. Таможенники сообщают о двух фактах. В первом случае  партию оборудования для стекловаренных печей стоимостью в 185 тыс. рублей намеревались ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей. Грузовой DAF, принадлежащий российской фирме-перевозчику, в котором находился данный товар, ехал из Венгрии через пункт пропуска "Козловичи". В документах было заявлено промышленное оборудование.  Фактически среди указанного товара в грузовом отсеке размещалась дополнительная партия специального оборудования. Сэкономить  на таможенных платежах перевозчик намеревался более чем 40 тыс. рублей. 

И похожая история на литовской границе в Котловке. Водитель большегруза представил таможенникам документы на товар "сменные батарейные картриджи".  Но во время осмотра машины и груза стало понятно, что третья часть заявленного литовским перевозчиком товара в документах не указана. А "забытыми" оказались 700 сменных аккумуляторов для источников бесперебойного питания - их оценили на 170 тысяч рублей.

 
 
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О нелегальном грузе, изъятом на границе. Таможенники сообщают о двух фактах. В первом случае  партию оборудования для стекловаренных печей стоимостью в 185 тыс....
 
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