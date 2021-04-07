ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Акция памяти: Знамя Победы поднимут на Эверест

07.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Символы Победы в Великой Отечественной войне поднимут на вершину мира. Команда альпинистов из России, Беларуси и Израиля установит на Эвересте копию Знамени Победы и государственные флаги, передает «МИР 24».

Это совместный проект Федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня государственную символику и капсулу с землей с Кургана Славы в торжественной обстановке передали участникам памятной акции.

«Земля Кургана Славы будет развеяна на Эвересте. Мы таким образом показываем всему миру, что самая высокая ценность для всех людей – это мир, стабильность и спокойствие. И мы это говорим потому, что знаем, что это такое, и знаем этому цену», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

«Я как белорус хочу поднять наш флаг, Знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы белорусы -сильная нация, что мы едины», – поделился альпинист Вадим Фролов.

В Беларуси чтят память о Великой Отечественной войне. В год 80-летия начала войны профсоюзные организации благоустраивают по всей стране места захоронений и мемориалы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это совместный проект Федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция задержала участниц женского флешмоба на проспекте Победителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by