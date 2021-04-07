|
Акция памяти: Знамя Победы поднимут на Эверест
07.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Символы Победы в Великой Отечественной войне поднимут на вершину мира. Команда альпинистов из России, Беларуси и Израиля установит на Эвересте копию Знамени Победы и государственные флаги, передает «МИР 24».
Это совместный проект Федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня государственную символику и капсулу с землей с Кургана Славы в торжественной обстановке передали участникам памятной акции.
«Я как белорус хочу поднять наш флаг, Знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы белорусы -сильная нация, что мы едины», – поделился альпинист Вадим Фролов.
В Беларуси чтят память о Великой Отечественной войне. В год 80-летия начала войны профсоюзные организации благоустраивают по всей стране места захоронений и мемориалы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это совместный проект Федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)