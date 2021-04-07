Акция памяти: Знамя Победы поднимут на Эверест

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Символы Победы в Великой Отечественной войне поднимут на вершину мира. Команда альпинистов из России, Беларуси и Израиля установит на Эвересте копию Знамени Победы и государственные флаги, передает «МИР 24».

Это совместный проект Федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня государственную символику и капсулу с землей с Кургана Славы в торжественной обстановке передали участникам памятной акции.

«Земля Кургана Славы будет развеяна на Эвересте. Мы таким образом показываем всему миру, что самая высокая ценность для всех людей – это мир, стабильность и спокойствие. И мы это говорим потому, что знаем, что это такое, и знаем этому цену», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

«Я как белорус хочу поднять наш флаг, Знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы белорусы -сильная нация, что мы едины», – поделился альпинист Вадим Фролов.

В Беларуси чтят память о Великой Отечественной войне. В год 80-летия начала войны профсоюзные организации благоустраивают по всей стране места захоронений и мемориалы.