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Милиция задержала участниц женского флешмоба на проспекте Победителей

07.04.2021 22:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержаны «активные участники флешмоба», организованного на проспекте Победителей, сообщило вечером 7 апреля ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала участниц женского флешмоба на проспекте Победителей

«В сети интернет появилась информация о флешмобе, организованном на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики. Сотрудниками милиции были установлены и задержаны активные участники так называемого женского марша», — отмечается в релизе, передает БелаПАН.

«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе, — подчеркивает ГУВД. — В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной».

Сообщение проиллюстрировано фотографией группы девушек с бело-красными зонтами и шарфами возле спортивно-развлекательного комплекса Falcon.

 
 
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Задержаны «активные участники флешмоба», организованного на проспекте Победителей, сообщило вечером 7 апреля ГУВД Мингорисполкома.
 
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