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Милиция задержала участниц женского флешмоба на проспекте Победителей
Источник материала: Навiны
Задержаны «активные участники флешмоба», организованного на проспекте Победителей, сообщило вечером 7 апреля ГУВД Мингорисполкома.
«В сети интернет появилась информация о
«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе, — подчеркивает ГУВД. — В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной».
Сообщение проиллюстрировано фотографией группы девушек с бело-красными зонтами и шарфами возле спортивно-развлекательного комплекса Falcon.
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Задержаны «активные участники флешмоба», организованного на проспекте Победителей, сообщило вечером 7 апреля ГУВД Мингорисполкома.
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