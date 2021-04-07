Сделать ПЦР-тест в Национальном аэропорту Минск скоро можно будет только по предварительной записи

Источник материала: ОНТ

Минск скоро можно будет только по предварительной записи" class="one-news__figure-img">

Пассажирам в Национальном аэропорту Минск не придётся тратить время в очереди на ПЦР-тест. Сделать его можно будет только по предварительной записи.

Она откроется 9-го апреля на сайте столичного центра гигиены и эпидемиологии. Лаборатория в аэропорту предназначена для экстренных случаев, однако многие предпочитают сдавать ПЦР-тесты прямо перед вылетом. В итоге много времени проводят в очередях, а нагрузка на лабораторию возрастает.

Тесты станут дороже. Это связано с тем, что теперь для анализа будут использовать новую технологию. Так называемый экспресс ПЦР-тест. Он более затратный, но значительно сокращает время ожидания результатов. Помимо аэропорта сдать ПЦР-тест для вылета за границу можно ещё в 12 лабораториях Минска.

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