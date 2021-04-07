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Самый красивый мост Беларуси: над главным въездом в Рогачёв возвысилась уникальная арка с французскими вантами

07.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый красивый мост Беларуси: над главным въездом в Рогачёв возвысилась уникальная арка с французскими вантами

Уникальная арка с вантами возвысилась над главным въездом в Рогачёв. Это эксклюзивное украшение нового автомобильного моста. Строят его на месте старой аварийной переправы. Сдача объекта – в следующем году. И, как уверяют строители, это будет самый красивый мост Беларуси.

Это самая сложная стройка в Гомельской области. Круглосуточный режим – техника здесь не останавливается даже ночью. А когда работы практически на финише, самое время уделить внимание проезжей части. Вот так делают дорожное полотно – мостовые пролёты, которые лежат на многотонных опорах, заливают бетоном. Потом ещё два слоя изоляции – и можно укладывать асфальт.

Новый путепровод – полкилометра в длину и почти двадцать метров в ширину. Он соединит две части большого района, разделенные Днепром. А также свяжет между собой трассы М5 и М8. К тому же это абсолютно новое архитектурное решение. Один из пролётов, в самом центре моста, украсили стометровой аркой с вантами. Вскоре займутся дизайном.

Этот мост заменит старую городскую переправу, которую из-за коррозии признали аварийной и сразу же демонтировали. Проект прошел все необходимые согласования и экспертизы. Стоимость новой транспортной артерии – около 50 миллионов рублей.

Машины, пока идёт стройка, направляют в объезд по временной железной переправе. Её в сжатые сроки собирали военные. Большая грузоподъёмность делает конструкцию практически неуязвимой – проезжают даже фуры. Потом она легко разбирается и перевозится.

Срок сдачи уникального для Беларуси автомобильного вантового моста – 2022 год. Но строители сильно опережают график и обещают открыть движение на переправе уже до конца этого года.  

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Уникальная арка с вантами возвысилась над главным въездом в Рогачёв. Это эксклюзивное украшение нового автомобильного моста. Строят его на месте старой аварийной...
 
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