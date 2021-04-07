«Патриоты Беларуси» посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

С единым чувством – в эпицентр активной общественно-политической жизни страны! «Патриоты Беларуси» сегодня посетили Дворец Независимости.

Гостей – больших и маленьких – в зале торжественных церемоний приветствовала пресс-секретарь Президента. Наталья Эйсмонт отметила, что Дворец Независимости в последние месяцы принял так много экскурсий, что уже превращается в открытую народную площадку. В залах, ставших без преувеличения историческими, спешат побывать представители разных профессий. Для самых любознательных – двери открыты и сегодня.

Общественное объединение «Патриоты Беларуси» зародились в самое острое время в жизни страны. Сперва его участники организовывали автопробеги в поддержку единой и мирной Беларуси. Теперь их деятельность гораздо шире: это образовательные и спортивные инициативы, благотворительность и, конечно, искренняя и безусловная поддержка государственного курса.

Правда, за активную гражданскую позицию «Патриоты Беларуси» регулярно подвергаются нападкам со стороны оппонентов. Причем это не просто критика, а откровенный буллинг и преследование. Например, недавно в интернет попал список с номерами тысяч машин, владельцы которых участвуют в патриотических автопробегах. Теперь звучат призывы, например, не обслуживать эти автомобили на СТО. А ведь цели у объединения не корыстные – они всего-то пытаются построить стабильную и процветающую Беларусь.

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