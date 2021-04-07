Доступная медицина в регионах: в Гродно прибыли четыре машины скорой помощи

Источник материала: ОНТ

Гродно прибыли четыре машины скорой помощи" class="one-news__figure-img">

Доступная медицина в регионах – медучреждения страны продолжают пополняться новой техникой. Это касается не только оборудования. К примеру, в Гродно прибыли четыре машины скорой помощи. Это подарок общественной организации ветеранов Комитета госбезопасности. И ещё один пример, когда в пандемию объединяются все – волонтёры и бизнесмены, общество и власти.

Четыре новые машины скорой помощи еще стоят на автобазе – только прибыли в Гродно, даже не успели получить бортовые номера. Техника предназначена в том числе для интенсивной терапии. Высокие потолки (можно работать стоя) и стандартный набор – носилки, каталки, кресла, кислородные точки. Места для специального оборудования – ИВЛ, ЭКГ, дефибрилляторов – тоже много.

До конца года в область прибудет еще 30 таких же. Поставка машин – часть масштабной программы по обновлению автопарка.

А в больнице скорой помощи уже два месяца как круглосуточно работает новый томограф. Один из самых современных, точных и дорогих – свыше 700 тысяч рублей. Проводит диагностику организма за 20 секунд. Позволяет принимать в сутки втрое больше пациентов. Актуальным будет всегда, не только в пандемию.

В новом микрорайоне идет строительство поликлиники. В Ольшанке много молодых семей с детьми. В одном здании будет и педиатрическое, и взрослое отделение, и женская консультация. Но главная стройка Гродно – онкоцентр. Область была единственной без подобного учреждения. Строители почти завершили возведение зданий комплекса, впереди отделка и монтаж оборудования. Спешат – понимают, насколько ждут и врачи, и пациенты с онкологией, а их в регионе на учете уже больше 30 тысяч.

Сегодня медицина Гродненской области активно развивается – ремонтируются больницы, строятся новые. Закупается дорогая техника – только аппаратов КТ и МРТ в регионе уже больше десятка, и поставки продолжаются. Акцент и на развитие опорных клиник – Лиды, Волковыска, Новогрудка, Островца. Здесь будут лучшие кадры и оборудование. А пациентами смогут стать жители соседних районов и даже, как в Островце, областей. Чтобы получить как можно ближе к дому максимум помощи.

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