Не ешьте это, если у вас высокое давление! Диетологи назвали продукт, от которого гипертоникам нужно отказаться

Источник материала: ОНТ

Людям с высоким артериальным давлением специалисты из медицинского сообщества Action on Salt советуют отказаться от вяленого мяса, пишет Express .

Некоторые продукты сильно влияют на артериальное давление, поэтому при лечении гипертонии врачи часто прописывают соблюдать диету.

Высокое содержание соли и натрия во многих мясных продуктах, по мнению специалистов, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает баланс натрия в организме, что, в свою очередь, приводит к скапливанию жидкости и повышению кровяного давления.

Даже в мясных продуктах с маркировкой «низкая концентрация соли» все равно содержится много натрия, который для гипертоников опасен.

Уменьшение же содержания натрия в организме, напротив, способствует снижению смертности от инсульта и ишемической болезни сердца.

Фото: Pixabay.com

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