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Не ешьте это, если у вас высокое давление! Диетологи назвали продукт, от которого гипертоникам нужно отказаться
Источник материала: ОНТ
Людям с высоким артериальным давлением специалисты из медицинского сообщества Action on Salt советуют отказаться от вяленого мяса, пишет
Некоторые продукты сильно влияют на артериальное давление, поэтому при лечении гипертонии врачи часто прописывают соблюдать диету.
Высокое содержание соли и натрия во многих мясных продуктах, по мнению специалистов, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает баланс натрия в организме, что, в свою очередь, приводит к скапливанию жидкости и повышению кровяного давления.
Даже в мясных продуктах с маркировкой «низкая концентрация соли» все равно содержится много натрия, который для гипертоников опасен.
Уменьшение же содержания натрия в организме, напротив, способствует снижению смертности от инсульта и ишемической болезни сердца.
Фото: Pixabay.com
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Не ешьте это, если у вас высокое давление! Диетологи назвали продукт, от которого гипертоникам нужно отказаться
Людям с высоким артериальным давлением специалисты из медицинского сообщества Action on Salt советуют отказаться от вяленого мяса, пишет Express. Некоторые продукты...
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