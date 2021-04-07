|
На Эвересте белорусский альпинист поднимет государственный флаг
Источник материала: ОНТ
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Строки из песни Высоцкого – почти жизненное кредо Вадима Фролова. Он покорил много вершин. Например, установил белорусский флаг на самой высокой пирамиде Австралии и Океании. Сейчас житель Гродно собирается покорить Эверест.
Событие важное как для самого альпиниста, так и для страны. На пик он снова возьмёт государственный флаг и землю с Кургана Славы. В дальний путь белоруса сегодня провожали профсоюзы, общественные активисты.
Он был первым белорусом, кто поднял государственный флаг на труднодоступной вершине, массиве Винсон в Антарктиде, ещё ранее – на Пике Джая. На этой неделе Вадим Фролов в составе международной команды отправится на Эверест. То, о чём мечтал давно.
На его счету более десяти восхождений. Каждый раз, говорит, покорение высоты – это не только личный рекорд, это заслуга всей страны – нашей Беларуси. В этот раз поездка начинается у Кургана Славы. Восхождение Вадим Фролов решил посвятить трагическому событию: 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Виктор Лутов – тоже альпинист. Уже побывал там, на высоте почти 9 тысяч метров 15 лет назад. Тогда он посвятил восхождение участию белорусов в зимних Олимпийских играх. Сегодня делится опытом.
Вот и знамёна, которые вместе с Вадимом Фроловым отправятся в экспедицию. Поддержали общественные деятели, благословили представители духовенства, напутствовали профсоюзы.
Восхождение на вершину мира – самое сложное. Во время него альпинисты проходят акклиматизацию. И в среднем теряют более 10 килограммов веса. Вадим Фролов отправился в путешествие, мы же остаёмся ждать вестей о его успехе. Экспедиция займёт 2 месяца.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Строки из песни Высоцкого – почти жизненное кредо Вадима Фролова. Он покорил много вершин. Например,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)