На Эвересте белорусский альпинист поднимет государственный флаг

Источник материала: ОНТ

Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Строки из песни Высоцкого – почти жизненное кредо Вадима Фролова. Он покорил много вершин. Например, установил белорусский флаг на самой высокой пирамиде Австралии и Океании. Сейчас житель Гродно собирается покорить Эверест.

Событие важное как для самого альпиниста, так и для страны. На пик он снова возьмёт государственный флаг и землю с Кургана Славы. В дальний путь белоруса сегодня провожали профсоюзы, общественные активисты.

Он был первым белорусом, кто поднял государственный флаг на труднодоступной вершине, массиве Винсон в Антарктиде, ещё ранее – на Пике Джая. На этой неделе Вадим Фролов в составе международной команды отправится на Эверест. То, о чём мечтал давно.

Вадим Фролов, альпинист: «Планируем 10 апреля вылететь в Катманду, в Непал, и там уже начинать восхождение на вершину мира».

На его счету более десяти восхождений. Каждый раз, говорит, покорение высоты – это не только личный рекорд, это заслуга всей страны – нашей Беларуси. В этот раз поездка начинается у Кургана Славы. Восхождение Вадим Фролов решил посвятить трагическому событию: 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Вадим Фролов, альпинист: «У меня два деда воевали, один служил в разведке на границе, второй дед был лётчиком. Эти люди заложили во мне качества, когда человек может зваться человеком. Меня воспитывали в духе патриотизма, любви к Родине, я воспитывался на фильмах "Они защищали Родину". Поэтому для меня большая честь поднять эту землю на вершину Эверест».

Виктор Лутов – тоже альпинист. Уже побывал там, на высоте почти 9 тысяч метров 15 лет назад. Тогда он посвятил восхождение участию белорусов в зимних Олимпийских играх. Сегодня делится опытом.

Виктор Лутов, альпинист: «В основном делается восхождение в мае, там возникает пауза в муссоне и получаются 2 недели относительно спокойной погоды. В этот момент и пытаются сделать восхождения, потому что в остальное время штормовой ветер и невозможно находиться. Если удастся подняться на вершину, конечно, это такое сильное впечатление, которое остаётся с тобой на всю жизнь».

Вот и знамёна, которые вместе с Вадимом Фроловым отправятся в экспедицию. Поддержали общественные деятели, благословили представители духовенства, напутствовали профсоюзы.

Восхождение на вершину мира – самое сложное. Во время него альпинисты проходят акклиматизацию. И в среднем теряют более 10 килограммов веса. Вадим Фролов отправился в путешествие, мы же остаёмся ждать вестей о его успехе. Экспедиция займёт 2 месяца.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram