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Пересчёт минимальной заработной платы, упрощение процедуры получения водительских прав. Какие нововведения поддержали депутаты парламента?
Источник материала: ОНТ
Начало апреля – горячая пора для парламентариев. В эти дни депутаты решают судьбу законов, которые ощутимо изменят подходы в самых разных сферах нашей жизни. От образования и пересчёта минимальной заработной платы до упрощения процедуры получения водительских прав и даже вопросов селекции. В общем, всё то, что сделает жизнь проще и понятнее. Второе заседание весенней сессии получилось продуктивным – депутаты много говорили, спорили и убеждали. К чему пришли в итоге?
Ещё до начала заседания в Овальном зале было шумно. Ведь в повестке дня то, что в обществе давно обсуждают и ждут.
Начали с изменений в
Это лишь несколько основных вопросов, которые обсуждались сегодня в Овальном зале, но весенняя сессия продолжается, и в следующий раз парламентарии соберутся уже на следующей неделе.
Продолжился рабочий день депутатов на других встречах. Актуальной темой весны станет 35-летие Чернобыльской трагедии. И это тот случай, когда, чтобы время лечило, усилия нужно прилагать каждый день. Государство до сих пор предпринимает все меры по ликвидации последствий и поддержке пострадавших. 22 марта утверждена уже шестая программа по преодолению последствий, на её реализацию выделено 3 миллиарда рублей.
О каждом из пострадавших регионов и их жителях сегодня говорили отдельно. Чтобы след той трагедии когда-нибудь исчез с карты Беларуси, сегодня важно вести круглосуточную работу. Ещё один круглый стол, но международного уровня посвятили довольно тонкой и необычной теме эмоционального кризиса, с которым весь мир столкнулся в пандемию. Межпарламентский союз совместно со структурой «ООН-женщины» предложили встретиться, чтобы поговорить о том, как жить после COVID. Кого важно вовремя поддержать, чтобы смертельная болезнь не заразила человеческие отношения.
Всего один день из жизни в кабинетах и залах парламента и столько вопросов, которые так или иначе касаются каждого. И пусть от принятия закона в первом или втором чтении до момента, когда мы увидим и прочувствуем его в действии, нужно время, о возникающих проблемах и актуальных предложениях важно говорить. Площадки для этого есть, а любой вопрос гораздо быстрее снимается с повестки, если искать пути решения вместе.
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Пересчёт минимальной заработной платы, упрощение процедуры получения водительских прав. Какие нововведения поддержали депутаты парламента?
Начало апреля – горячая пора для парламентариев. В эти дни депутаты решают судьбу законов, которые ощутимо изменят подходы в самых разных сферах нашей жизни. От...
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