Пересчёт минимальной заработной платы, упрощение процедуры получения водительских прав. Какие нововведения поддержали депутаты парламента?

Источник материала: ОНТ

Начало апреля – горячая пора для парламентариев. В эти дни депутаты решают судьбу законов, которые ощутимо изменят подходы в самых разных сферах нашей жизни. От образования и пересчёта минимальной заработной платы до упрощения процедуры получения водительских прав и даже вопросов селекции. В общем, всё то, что сделает жизнь проще и понятнее. Второе заседание весенней сессии получилось продуктивным – депутаты много говорили, спорили и убеждали. К чему пришли в итоге?





Ещё до начала заседания в Овальном зале было шумно. Ведь в повестке дня то, что в обществе давно обсуждают и ждут.

Начали с изменений в законе о дорожном движении . Теперь автошколам не нужно будет согласовывать маршруты обучения с ГАИ. МВД определит участки дорог, где такая практика будет запрещена. Одним из особенно долгожданных изменений станет разрешение сдавать экзамен и получать права на управление машиной исключительно с автоматической коробкой передач. Поддержали депутаты и изменения в Кодексе об образовании . Во втором чтении парламентарии поддержали поправки в законопроект о социальных нормативах и минимальной заработной плате. Предлагается, чтобы она рассчитывалась по-новому. Проект отменяет минимальный потребительский бюджет, а также позволяет более четко определять критерии нуждаемости и размер государственной поддержки.

Олег Семенчук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Если реальный размер минимальной заработной платы рассчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то сейчас в связи с отменой минимального потребительского бюджета он будет устанавливаться не ниже 30% от прогнозного значения номинальной средней заработной платы по республике, которая будет определяться прогнозом социально-экономического развития нашей страны на следующий период».

Это лишь несколько основных вопросов, которые обсуждались сегодня в Овальном зале, но весенняя сессия продолжается, и в следующий раз парламентарии соберутся уже на следующей неделе.

Продолжился рабочий день депутатов на других встречах. Актуальной темой весны станет 35-летие Чернобыльской трагедии. И это тот случай, когда, чтобы время лечило, усилия нужно прилагать каждый день. Государство до сих пор предпринимает все меры по ликвидации последствий и поддержке пострадавших. 22 марта утверждена уже шестая программа по преодолению последствий, на её реализацию выделено 3 миллиарда рублей.

Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «От смятения первых дней республика прошла путь до создания комплексных программ, которые дали возможность обеспечить социальную защиту наших граждан, медицинское обеспечение, адресную радиационную защиту. Если бы не принципиальная позиция нашего Президента Александра Лукашенко, никогда бы даже в той самой Гомельской области не сохранились бы такие районы, как Хойникский, Наровлянский, Ветковский».

О каждом из пострадавших регионов и их жителях сегодня говорили отдельно. Чтобы след той трагедии когда-нибудь исчез с карты Беларуси, сегодня важно вести круглосуточную работу. Ещё один круглый стол, но международного уровня посвятили довольно тонкой и необычной теме эмоционального кризиса, с которым весь мир столкнулся в пандемию. Межпарламентский союз совместно со структурой «ООН-женщины» предложили встретиться, чтобы поговорить о том, как жить после COVID. Кого важно вовремя поддержать, чтобы смертельная болезнь не заразила человеческие отношения.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На передовом краю стоят медики, прекрасно мы понимаем, что 80% медработников – это женщины. Понятно, что они больше болели, понятно, что они могли выгореть. И это является для нашей страны основной проблемой. Мы не закрывались на локдауны, но какие-то экономические вещи нас тоже коснулись. Когда во всём мире идёт кризис, мы не можем этого не знать и быть вне его, но нас это коснулось гораздо меньше. К счастью».

Всего один день из жизни в кабинетах и залах парламента и столько вопросов, которые так или иначе касаются каждого. И пусть от принятия закона в первом или втором чтении до момента, когда мы увидим и прочувствуем его в действии, нужно время, о возникающих проблемах и актуальных предложениях важно говорить. Площадки для этого есть, а любой вопрос гораздо быстрее снимается с повестки, если искать пути решения вместе.

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