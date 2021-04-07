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Вы 100% улыбнетесь! Козлята выстроились в ряд, пьют молоко и виляют хвостами (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором козлята вышли на завтрак, набирает популярность,
В ролике видно, как козлята выходят из загона, выстраиваются в ряд и пьют молоко из бутылок. При этом малыши виляют хвостиками и причмокивают. Сдержать улыбку просто невозможно!
В Instagram видео собрало более 3 млн просмотров и несколько тысяч комментариев. Козлята очаровали пользователей Сети: «Ну вот и как перестать теперь на них смотреть?», «Такие очаровашки, разве можно их не любить?», «Так забавно хвостиками виляют», «Эти хвостики сводят меня с ума», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором козлята вышли на завтрак, набирает популярность, пишет ridus.ru. В ролике видно, как козлята выходят из загона, выстраиваются в ряд и пьют молоко из...
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