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Двое студентов получили травмы на полигоне в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Устанавливаются обстоятельства, при которых травмировались двое студентов,
Занятия на полигоне в Витебской области, по данным следствия, проходили у студентов военной кафедры ВГУ им. Машерова. Двое студентов получили травмы различной степени тяжести во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу. Сейчас им оказывают медпомощь.
На месте происшествия работают пиротехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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Устанавливаются обстоятельства, при которых травмировались двое студентов, сообщается в Telegram-канале СК. Занятия на полигоне в Витебской области, по данным...
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