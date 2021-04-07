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Двое студентов получили травмы на полигоне в Витебской области

07.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое студентов получили травмы на полигоне в Витебской области

Устанавливаются обстоятельства, при которых травмировались двое студентов, сообщается в Telegram-канале СК.

Занятия на полигоне в Витебской области, по данным следствия, проходили у студентов военной кафедры ВГУ им. Машерова. Двое студентов получили травмы различной степени тяжести во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу. Сейчас им оказывают медпомощь.

На месте происшествия работают пиротехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства  устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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Устанавливаются обстоятельства, при которых травмировались двое студентов, сообщается в Telegram-канале СК. Занятия на полигоне в Витебской области, по данным...
 
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