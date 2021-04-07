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Как есть и не толстеть: самые полезные блюда для офисных работников
Источник материала: ОНТ
Диетолог Елена Кален назвала блюда, которые помогут сохранить стройную фигуру офисным работникам,
Салат из зеленых овощей: лука, пекинской капусты – и сыра, например, брынзы, обязательно должен быть рационе. В таких продуктах содержится много железа, антиоксидантов и клетчатки, которые ускоряют обмен веществ и положительным образом влияют на работу желудочно-кишечного тракта.
Диетолог посоветовала также офисным работникам есть котлеты из индейки на пару. Рекомендуется добавить к 500 г мяса перец, петрушку и репчатый лук.
Фото: Pixabay.com
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Диетолог Елена Кален назвала блюда, которые помогут сохранить стройную фигуру офисным работникам, пишет РИА «Новости». Салат из зеленых овощей: лука, пекинской...
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