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Как есть и не толстеть: самые полезные блюда для офисных работников

07.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как есть и не толстеть: самые полезные блюда для офисных работников

Диетолог Елена Кален назвала блюда, которые помогут сохранить стройную фигуру офисным работникам, пишет РИА «Новости».

Салат из зеленых овощей: лука, пекинской капусты – и сыра, например, брынзы, обязательно должен быть рационе. В таких продуктах содержится много железа, антиоксидантов и клетчатки, которые ускоряют обмен веществ и положительным образом влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Диетолог посоветовала также офисным работникам есть котлеты из индейки на пару. Рекомендуется добавить к 500 г мяса перец, петрушку и репчатый лук.

Фото: Pixabay.com

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Диетолог Елена Кален назвала блюда, которые помогут сохранить стройную фигуру офисным работникам, пишет РИА «Новости». Салат из зеленых овощей: лука, пекинской...
 
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