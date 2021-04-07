О чем думать по утрам, чтобы стать лидером? Рассказывают психологи

Источник материала: ОНТ

Ученые из университетов Мичигана и Флориды провели исследование, по результатам которого пришли к выводу – тем, кто претендует на руководящие должности, нужно с утра размышлять о том, какими лидерами они могли бы стать. Это повышает эффективность работы. Исследование опубликовал журнал Personnel Psychology .

Психологи во время исследования просили участников утром перед началом рабочего дня несколько минут размышлять о том, какими лидерами они могли бы стать. В другие дни – не думать об этом.

Оказалось, что в те дни, когда участники размышляли о своем лидерстве с утра, они действительно эффективнее работали – ощущали свое влияние в офисе, лучше помогали клиентам. У тех, кто мечтает стать руководителем, ученые обнаружили тот же эффект.

Фото: Pixabay.com

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