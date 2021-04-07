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Ударная сессия парламента. Какие уроки 2020-го отразились в законах? Обсуждаем самые резонансные
Источник материала: ОНТ
2 апреля
В студии – заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов.
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2 апреля стартовала новая сессия парламента. Первое заседание выдалось на редкость плодотворным – депутаты в первом чтении рассмотрели 8 законопроектов....
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