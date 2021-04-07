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Ударная сессия парламента. Какие уроки 2020-го отразились в законах? Обсуждаем самые резонансные

07.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ударная сессия парламента. Какие уроки 2020-го отразились в законах? Обсуждаем самые резонансные

2 апреля стартовала новая сессия парламента. Первое заседание выдалось на редкость плодотворным – депутаты в первом чтении рассмотрели 8 законопроектов. Некоторые из них вызвали особый резонанс. Например, Закон «О защите персональных данных». Депутаты его приняли во втором чтении. Это ответ на гигантские сливы личных данных силовиков, журналистов, госслужащих, которые мы наблюдали весь прошлый год. Об этом и других законопроектах пойдет речь с гостями программы «ОбъективНо» на ОНТ.

В студии –  заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов.

 

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2 апреля стартовала новая сессия парламента. Первое заседание выдалось на редкость плодотворным – депутаты в первом чтении рассмотрели 8 законопроектов....
 
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