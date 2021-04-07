«Юность» стала десятикратным чемпионом Беларуси по хоккею

Источник материала: Tut.by

Минская «Юность» победила «Гомель» (4:3 2 ОТ, 4−0 в серии) и в десятый раз стала чемпионом Беларуси. Столичный клуб стал первым, кто выигрывал трофей десять раз, сообщает hockey.by .





Ранее минчане становились чемпионом в сезонах-2004−2006, 2008−2010, 2015/16, 2018/19 и 2019/20.

«Юность» становится чемпионом третий раз подряд в третий раз в своей истории. В начале суверенной истории Беларуси трофей трижды подряд завоевывал «Тивали» (1993−1995).

«Гомель» второй раз стал серебряным призером (первый — в сезоне-2008/09). Еще семь раз «рыси» выигрывали бронзовые награды и становились чемпионом в сезоне-2002/03.

Чемпионами Беларуси становились «Юность» (10 раз), «Тивали»/«Динамо» Мн (5), «Полимир» (2), «Неман» (7), «Керамин» (2), «Гомель» (1), «Металлург» (1), «Шахтер» (1).