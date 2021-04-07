«Бавария» проиграла в Лиге чемпионов «Пари Сен-Жермену»

Источник материала: Tut.by

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Во второй день четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов состоялся один из самых рейтинговых матчей этой стадии — мюнхенская «Бавария» принимала парижский «Пари Сен-Жермен».

Эта встреча являлась повторением прошлого финала турнира. Правда, «Бавария» теперь не смогла рассчитывать на лучшего игрока прошлого года — польского форварда Роберта Левандовского, который травмировался в составе национальной команды.

Матч начался для хозяев крайне неудачно. Уже на третьей минуте счет открыл Киллиан Мбаппе, а в середине первого тайма Маркиньос увеличил преимущество ПСЖ.

Впрочем, мюнхенцам удалось отойти от шока и даже сравнять счет. После точных ударов головой Шупо Мотинга и Мюллера счет стал 2:2. «Бавария» куда больше времени проводила в атаке, но свои моменты дальше реализовать не смогла. А вот одна из контратак парижан завершилась голом Мбаппе. Итоговый счет матча — 2:3.

«Бавария»: Нойер, Павар, Люка Эрнандес, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Сане, Горетцка (Дэвис, 33), Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг, Киммих.

ПСЖ: Навас, Диалло (Баккер, 46), Маркиньос (Эррера, 30), Дагба, Кимпембе, Гуйе, Ди Мария (Кин, 71), Данилу Перейра, Дракслер, Мбаппе, Неймар (Рафинья, 90).

В другом матче дня «Челси» сделал серьезную заявку на выход в полуфинал, победив в гостях «Порту» — 2:0. Голами отметились Маунт и Чилуэлл.



Парижане открыли счет уже на третьей минуте! Фото: Reuters

















































SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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