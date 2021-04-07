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СК Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате
Источник материала: БT26 килограммов наркотиков на 1 миллион долларов и 10 задержанных. СК Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки оперативников попались двое 17-летних студентов, которые к этому моменту успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном. Затем правоохранители начали выяснять круг знакомств и вышли на сбытчика запрещенных веществ интернет-магазину, на который трудились эти студенты. У него в тайниках обнаружен самый широкий ассортимент отравы.
Задержания продолжились и дальше. Кто в числе подозреваемых и как попадают в кабалу наркосбытчиков - расскажет Юрий Шевчук.
Началась эта история в феврале. Тогда были задержаны двое 17-летних студента за хранение наркотиков. Во время обыска у молодых людей было изъято около 200 граммов марихуаны. А позже при осмотре дома одного из задержанных было обнаружено еще более 300 граммов этого же зелья, а все необходимое для его фасовки и продажи. Причем, до этого фигуранты уже успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном весом почти полкилограмма.
Дилеры получали наркотики от поставщиков, расфасовывали его на более мелкие дозы и делали закладки в тайники в Минске. Работали парни в команде. У каждого были свои роли. Во время допроса фигуранты пояснили, что предложение о заработке они получили в одном из мессенджеров. Причем "работодатель" пообещал им полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания. Но, как показывает практика, это всего лишь красивая сказка для новичков. Сами наркобароны, и правда, в безопасности, а вот мелкие закладчики для них расходный материал.
И вот намедни это дело получило продолжение. Сначала был задержан 31-летний минчанин, в авто, дома и тайниках которого был изъят настоящий ассортимент наркотиков на любой вкус - от мефедрона и амфетамина до гашиша, марихуаны и кокаина.
А буквально накануне в рамках этого же дела было задержано еще 7 человек из наркосиндиката. Возраст задержанных от 19 до 33 лет, причем, трое из них ранее уже судимы за незаконный оборот наркотиков, четыре женщины. В отношении всех возбуждены уголовные дела по различным частям все той же статьи 328.
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26 килограммов наркотиков на 1 миллион долларов и 10 задержанных. СК Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки оперативников...
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