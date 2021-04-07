ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате

08.04.2021 06:31 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

26 килограммов наркотиков на 1 миллион долларов и 10 задержанных. СК Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки оперативников попались двое 17-летних студентов, которые к этому моменту успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном. Затем правоохранители начали выяснять круг знакомств и вышли на сбытчика запрещенных веществ интернет-магазину, на который трудились эти студенты. У него в тайниках обнаружен самый широкий ассортимент отравы. 

Задержания продолжились и дальше. Кто в числе подозреваемых и как попадают в кабалу наркосбытчиков - расскажет Юрий Шевчук. 

Началась эта история в феврале. Тогда были задержаны двое 17-летних студента за хранение наркотиков. Во время обыска у молодых людей было изъято около 200 граммов марихуаны. А позже при осмотре дома одного из задержанных было обнаружено еще более 300 граммов этого же зелья, а все необходимое для его фасовки и продажи. Причем, до этого фигуранты уже успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном  весом почти полкилограмма. 

Дилеры получали наркотики от поставщиков, расфасовывали его на более мелкие дозы и делали закладки в тайники в Минске. Работали парни в команде. У каждого были свои роли. Во время допроса фигуранты пояснили, что предложение о заработке они получили в одном из мессенджеров. Причем "работодатель" пообещал им полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания. Но, как показывает практика, это всего лишь красивая сказка для новичков. Сами наркобароны, и правда, в безопасности, а вот мелкие закладчики для них расходный материал.  

И вот намедни это дело получило продолжение. Сначала был задержан 31-летний минчанин, в авто, дома и тайниках которого был изъят настоящий ассортимент наркотиков на любой вкус - от   мефедрона и амфетамина до гашиша, марихуаны и кокаина.

А буквально накануне в рамках этого же дела было задержано еще 7 человек из наркосиндиката. Возраст задержанных от 19 до 33 лет, причем, трое из них ранее уже судимы за незаконный оборот наркотиков, четыре женщины. В отношении всех возбуждены уголовные дела по различным частям все той же статьи 328. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 килограммов наркотиков на 1 миллион долларов и 10 задержанных. СК Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки оперативников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стварэнне новай партыі «Разам» расколвае і дэкансалідуе дэмакратычныя сілы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by