SpaceX отправила на орбиту очередную партию микроспутников Starlink

Источник материала: АФН

Компания SpaceX произвела в среду, 7 апреля 2021 года, очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя на околоземную орбиту 23 группировку с 60 микроспутниками Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при шести запусках и поле запуска успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Таким образом, SpaceX произвела 79 успешных посадок первой ступени.

Одна половина носового обтекателя ранее использовалась при трех запусках, вторая – при одном. «Отлов» обтекателей SpaceX отдала на аутсорс.