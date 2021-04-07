﻿ SpaceX отправила на орбиту очередную партию микроспутников Starlink. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX отправила на орбиту очередную партию микроспутников Starlink

08.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Компания SpaceX произвела в среду, 7 апреля 2021 года, очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя на околоземную орбиту 23 группировку с 60 микроспутниками Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при шести запусках и поле запуска успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Таким образом, SpaceX произвела 79 успешных посадок первой ступени.

Одна половина носового обтекателя ранее использовалась при трех запусках, вторая – при одном. «Отлов» обтекателей SpaceX отдала на аутсорс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SpaceX произвела в среду, 7 апреля 2021 года, очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя на околоземную орбиту 23 группировку с 60 микроспутниками Starlink.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид рассказал, какие европейские страны не хотели вводить санкции против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by