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НАУ обратило внимание большей табачной тройки на проблему контрабанды сигарет из Беларуси

08.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

НАУ направил в British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris письма с предложением дать оценку практик, применяемых партнерами компаний в Беларуси, внутренним регламентам международных производителей.

Такими регламентами предусматривается недопустимость контрабанды и нарушений прав работников предприятий. В письмах также отмечается, что даже легальные поступления от торговли табачными изделиями через акцизные отчисления используются для финансирования репрессий против мирных граждан, говорится в сообщении НАУ.

«Беларусь является одним из основных поставщиков контрабандных сигарет в Россию и страны Европы. Согласно результатам исследования табачного рынка, проведенного Nielsen, доля нелегальных сигарет в России увеличилась с 0,3% в 2012 году до 7% в 2020 году. С начала 2021 года на границе с Европейским союзом задержано около 5 млн контрабандных сигарет из Беларуси», - прокомментировал решение обратиться к большой тройке Анатолий Котов, ответственный в НАУ за внешнюю политику и торговлю.

«Народное антикризисное управление продолжает кампанию по лишению диктаторского режима денег. Еще один простой и безопасный способ приблизить общую победу – присоединиться к проекту Беларуского фонда спортивной солидарности по отказу от потребления алкоголя и табака», - также говорится в сообщении.

 
 
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НАУ направил в British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris письма с предложением дать оценку практик, применяемых партнерами компаний в Беларуси, внутренним...
 
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