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Режим Лукашенко выпустил лидера ОГП из изолятора на Окрестина
Источник материала: АФН
Белорусские власти всё-таки выпустили на свободу лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, который еще вчера отсидел 15 суток административного ареста за отказ давать показания против самого себя.
Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета, членом которого является и Николай Козлов. Однако выход политика на свободу прошел весьма своеобразно.
«Перед освобождением лидера Объединённой гражданской партии вывезли за город и оставили на обочине дороги», - говорится в сообщении пресс-службы КС.
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Белорусские власти всё-таки выпустили на свободу лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, который еще вчера отсидел 15 суток административного...
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