БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси









Во время матча в Витебске пошёл мокрый снег​ / Скриншот с видео





передает Еврорадио. В четвертьфинале борисовчане дважды одержали победу над "Витебском": сначала дома — 2:1, а после и в гостях — 3:2. Во время сегодняшнего матча в Витебске пошёл мокрый снег,Еврорадио.





Ранее в 1/2 финала Кубка вышли "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" и "Шахтёр". Жеребьёвка назначена на 8 апреля.