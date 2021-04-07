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БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси

08.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БАТЭ вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси.



Во время матча в Витебске пошёл мокрый снег​ / Скриншот с видео

В четвертьфинале борисовчане дважды одержали победу над "Витебском": сначала дома — 2:1, а после и в гостях — 3:2. Во время сегодняшнего матча в Витебске пошёл мокрый снег, передает Еврорадио.

Ранее в 1/2 финала Кубка вышли "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" и "Шахтёр". Жеребьёвка назначена на 8 апреля.
 
Теги: Витебск
 
 
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БАТЭ вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси.
 
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