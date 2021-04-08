Дмитрия Баскова освистали после матча в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков был освистан после матча между «Гомелем» и «Юностью».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда Баскова представили перед награждением игрока «Гомеля», болельщики начали громко свистеть.

В Гомеле освистали Дмитрия Баскова Глава белорусской федерации хоккея вручал Кубок хоккеистам «Юности». видео: @nashaniva pic.twitter.com/wIC4oZeLVR — Прессбол (@pressballby) April 7, 2021

Напомним, что еще в прошлом году комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова.

Человек, похожий на Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого Роман Бондаренко был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм.

Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза подтвердила , что голоса на аудиозаписи принадлежат Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте.

Белорусский фонд спортивной солидарности в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».