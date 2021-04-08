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Дмитрия Баскова освистали после матча в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков был освистан после матча между «Гомелем» и «Юностью».
Когда Баскова представили перед награждением игрока «Гомеля», болельщики начали громко свистеть.
Напомним, что еще в прошлом году комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова.
Человек, похожий на Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого Роман Бондаренко был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм.
Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза
Белорусский фонд спортивной солидарности в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».
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Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков был освистан после матча между «Гомелем» и «Юностью».
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