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За что судят?

Как судят?

Чего не видно в статистике?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что скрывается за судебной статистикой Беларуси? Мнение доктора юридических наук Когда-то эти дела придется пересматривать в составе новых судов.

Верховный суд опубликовал итоги деятельности судов за 2020 год. Проанализируем статистику судов и попробуем заглянуть внутрь ее. Согласно представленных данных, в 2020 году суды общей юрисдикции рассмотрели с вынесением приговора свыше 32 000 уголовных дел. По ним были осуждены 34 572 человека.Эта цифра может быть сравнима с численностью таких городов, как: Береза (29,4 тыс.), Горки (34 тыс.), Новогрудок (29,4 тыс.), Рогачев (34,8 тыс.). Основная масса осужденных — молодые мужчины в расцвете сил, от 20 до 50 лет. Встречаются и женщины (примерно 6% от общего числа осужденных).По статистике, за убийство в прошлом году был осужден 291 чел., за умышленное причинение телесных повреждений разной тяжести — почти 1500 чел., за преступления против половой неприкосновенности — более 120 чел.Многих горе-родителей судят по ст.174 УК («Уклонение родителей от содержания детей…»). У них соответствующие органы власти изымают детей, а потом требуют перечислять немалые деньги на их содержание. Эту обязанность не все лишенные родительских прав выполняют. Число таких лиц в 2020 году превысило 6 тысяч чел.Из года в год осуждают тысячи людей за кражи (8750 чел.), грабежи (1051 чел.), за хищение путем использования компьютерной техники (1506 чел.).Под угрозой уголовной ответственности находятся водители, которые допускают нарушение правил дорожного движения, в результате чего наступают тяжкие последствия (ст.317 и ст.317-1 УК). В прошлом году из-за руля машины вынуждены были перебраться в «зону» свыше 1400 чел.По-прежнему многих осуждают за преступления, связанные с наркотиками. По пресловутой статье 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств…») подвергли уголовным санкциям свыше двух тысяч молодых людей.Удивляет, что увеличилось число осужденных за так называемые преступления против правосудия. В основном, это касается ранее осужденных. Многих из них судят за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (1164 чел.), за уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ (295 чел.), за уклонение от уплаты штрафа (249 чел.), за уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ (401 чел.), за несоблюдение требований превентивного надзора (862 чел.).За так называемые коррупционные преступления в прошлом году был осужден 631 чел., из них за получение и дачу взятки — 385 чел.Не следует забывать, что наши суды рассматривают и гражданские дела (таковых было свыше 200 тысяч), и экономические дела с участием субъектов хозяйствования (таковых было свыше 90 тысяч), и дела об административных правонарушениях.Что касается последней категории дел, то самыми массовыми из них являются дела, которые рассматриваются районными судами. Их количество почти достигает 300 тысяч (298 861). Среди них преобладает такой состав, как распитие спиртных напитков и пива в общественных местах (почти 30 тысяч дел). Потом идут мелкие хищения (26 210 дел), далее — мелкое хулиганство (17 709 дел). Та категория дел, о которой много говорят и пишут (речь идет об участии в несанкционированных мероприятиях), почему-то отсутствует в судебной статистике. Правда, есть указание на число административных взысканий в виде ареста (свыше 52 тысяч чел.) и штрафа (почти 168 тысяч чел.). За этими цифрами стоят страдания и лишения более 200 тысяч белорусов, подвергшихся милицейскому задержанию, а возможно, избиениям и унижениям.Согласно статистике, из 34,5 тысяч осужденных приговорены к лишению свободы 7 750 чел., то есть каждый четвертый. Замечу, что в 2019 г. из почти 39 тысяч осужденных направили в места лишения свободы 9 391 чел. Примерно такое же соотношение наблюдалось и в 2018 году.Однако следует учитывать, что к этой категории осужденных необходимо еще добавить осужденных к аресту как относительно непродолжительной, но строгой мере уголовного наказания (от трех до шести месяцев). Из года в год число таких осужденных составляет свыше 7 тысяч чел. Сюда же следует добавить лиц, осужденных к пожизненному заключению. В 2020 году их было три чел. (по имеющейся информации, всего таких лиц в Беларуси свыше 140 чел.— Авт.).Значит, тюремное население в Беларуси ежегодно пополняется на 15 тысяч чел. При этом непонятно, каким путем общее число осужденных к лишению свободы остается на одном уровне, примерно 32 тысячи чел. С таким показателем Беларусь в международном рейтинге по количеству осужденных занимает 22 место, на три позиции опережая Россию с ее почти полумиллионным контингентом «уголовников».Не следует забывать, что в Беларуси еще осуществляются смертные казни. В прошлом году были приведены в исполнение три таких приговора. Один из них — в отношении 30-летнего жителя Слуцка, который обвинялся в убийстве двух пенсионеров.Широко распространенным наказанием является ограничение свободы с обязательным привлечением к труду («химия»). Такому наказанию было подвергнуто 6 777 чел. Много также выносится штрафов, общественных работ, исправительных работ.В 2020 году суды оправдали 93 чел. Однако оправдательный приговор является большой редкостью, особенно по расследованным делам.По данным белорусских правозащитников, с августа 2020 года было возбуждено свыше 1000 уголовных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. Преследование, в основном, проводится по с.293 УК («Массовые беспорядки»), ст.342 УК («Организация или активное участие в групповых действиях…»), ст.363 УК («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел»), ст.364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Кроме того, более 300 дел было заведено в связи с клеветой, оскорблением представителей власти и сотрудников милиции.Очевидно, что почти все эти дела имеют политический контент, так как связаны с выражением политических взглядов их участниками. Не случайно, столько много лиц признаны политзаключенными (на 1 апреля их число составило 325 чел.).Понятное дело, что указанные особенности не нашли отражения в судебной статистике, как и десятки тысяч белорусов, осужденных к административным арестам и штрафам за выражение своей политической позиции.Когда-то все эти дела придется пересматривать в составе новых судов с тем, чтобы восстановить законность и защитить доброе имя граждан, подвергшихся незаконным репрессиям. Соответственно придется отвечать тем, кто «готовил» эти дела и выносил по ним приговоры.