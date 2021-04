Санкции США: очередное предупреждение или реальная угроза?

Источник материала: UDF



Фото: the Investigative Committee press service

США готовы с 26 апреля 2021 года восстановить ранее отмененные односторонние санкции в отношении белорусских субъектов. Речь идет о 7 предприятиях – ОАО «Белшина», «ГродноАзот», « Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», а также об унитарном предприятии «Белорусский нефтяной торговый дом», концерне «Белнефтехим» и ее американском филиале «Белнефтехим США».Напомним: США ввели санкции против ряда белорусских предприятий и должностных лиц после выборов 2006 года. Санкции предполагали запрет сделок для американских компаний (американские компании могли проводить сделки с названными белорусскими предприятиями, но если сумма транзакции превышает USD50 тыс., необходимо уведомить Госдепартамент США в течение 30 дней).В 2015 году действие американских было приостановлено в связи с «определенным прогрессом в сфере демократии и прав человека». Вслед за этим американские власти ежегодно пролонгировали решение о замораживании санкций. Действие последнего решения заканчивается 26 апреля 2021 года.С 26 апреля 2021 года под санкциями могут оказаться 7 предприятий – ОАО «Белшина», «ГродноАзот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», а также УП «Белорусский нефтяной торговый дом».Что касается концерна «Белнефтехим», то он не является субъектом хозяйствования, а его американское представительство «Белнефтехим США» закрылось после введения американский санкций еще в 2007 году.Открытая информация об УП «Белорусский нефтяной торговый дом» свидетельствует, что это предприятие с 2005 года ежедневно проводит на Единой торговой площадке концерна «Белнефтехим» электронные аукционы по реализации предприятиями нефтепродуктов, удобрений и нефтехимической продукции. На электронной площадке аккредитовано более 840 компаний из 40 стран. С 2005 по 2019 годы в системе электронных торгов на аукционах реализовано более 60 млн тонн продукции на сумму более USD26 млрд.Белорусский нефтяной торговый дом также является основным учредителем субъектов товаропроводящей сети концерна «Белнефтехим», в состав которой входит 7 торговых организаций в 7 странах – в России (ООО «Белнефтехим-РОС»), Украине (ООО с ИИ «БНХ Украина»), Литве (ЗАО «Трансхема»), Польше (ООО «БНХ-Ойл Польска»), Китае (ООО «Белнефтехим Шанхай трейдинг Ко.»), Турции (ООО «БНХ Петрокимия») и Грузии (ООО «БНХ Тбилиси»).Министерство финансов США 13 ноября 2006 года заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета госконцерна «Белнефтехим» и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае, а также счета его дочерней американской компании Belneftekhim USA, Inc. Кроме того, американским бизнесменам рекомендовали воздержаться от контактов с белорусским концерном.Что касается концерна «Белнефтехим», то у него банковских счетов за рубежом не было, так как он не является субъектом хозяйствования.В то время речь шла о счетах дочерних предприятий «Белнефтехима», созданных в рамках развития товаропроводящей сети концерна. Тогда товаропроводящая сеть «Белнефтехима» включала 6 торговых предприятий – в России, Латвии, Литве, Украине, Китае и Германии. Аналогичные предприятия концерн в то время создавал в Польше, Турции и Нидерландах.В то время от санкций в первую очередь пострадала зарегистрированная в 2006 году в США «дочка» «Белнефтехима» – Belneftekhim USA, Inc, которую концерн незадолго до введения санкций создал для реализации всего спектра продукции белорусской нефтехимии и, в первую очередь, химической продукции. Заморозка счетов Belneftekhim USA, Inc привела к тому, что предприятие вынуждено было свернуть работу.На торговые предприятия концерна в Германии, Латвии, Украине, России и Китае санкции не были распространены. В некоторых европейских странах этот вопрос изучался, однако конкретных действий не последовало.Тем не менее, стрессовую ситуацию пережили практически все белорусские предприятия, попавшие в санкционный список. Дело в том, что в соответствии с мировой практикой все расчеты, к примеру, по нефтепродуктам проводятся в долларах США через корсчета в американских банках. В качестве возможной защиты от санкций в Беларуси рассматривалась возможность перехода на расчеты в долларах через корсчета в банках Европы либо переоформление контрактов на закупку нефти и продажу нефтепродуктов в евро.В то время правительство Беларуси готовилось к негативному сценарному развитию и рекомендовало белорусским предприятиям искать новые схемы расчетов, а также переходить на расчеты в евро.Между тем, многие банки, реагируя на объявленные Америкой санкции, любыми способами пытались избежать отношений с проблемным клиентом.В частности, латвийский коммерческий банк SEB Unibank, в котором находились основные счета компании «Белнефтехим Балтик» (Латвия), внутренние расчеты не прекращал. В то же время коммерческий банк Hansabanka, где хранились небольшие суммы, частично заблокировал счета по платежам на незначительную сумму. А головной офис этого банка объявил о закрытии счета белорусской компании во избежание репутационных рисков.Торговые партнеры также стали перестраховываться при заключении сделок с торговыми предприятиями «Белнефтехима».Комментируя последствия введенных Минфином США санкций, министр финансов Беларуси Николай Корбут сказал в интервью белорусским СМИ, что внешний долг Беларуси «такой, что это позволяет относительно безболезненно переживать внешние угрозы». Он признал, что определенное замораживание средств торговых предприятий «Белнефтехима» было, «но в незначительном объеме». По словам Корбута, что «если бы наш внешний долг был значительный, то американцы могли бы нас уже по-другому зажать».Первоначально американские санкции не коснулись предприятий, входящих в концерн. Вероятно, США таким образом попытались предупредить официальный Минск: если предварительные договоренности об освобождении политических заключенных не будут выполнены, экономические санкции в отношении «Белнефтехима» вступят в полную силу.Это требование белорусские власти не выполнили. Поэтому вслед за этим были предприняты попытки распространить санкции на все предприятия, которые прямо или косвенно контролирует «Белнефтехим».К расширенному применению санкций правительство Беларуси начало готовиться заранее. Всем предприятиям концерна было рекомендовано искать наиболее оптимальные схемы работы и перейти на расчеты в евро. С 20 декабря 2007 года концерн «Белнетехим» при экспорте нефтепродуктов перешел на расчеты в евро, хотя это было менее выгодно.Генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Александр Радевич в то время отмечал, что для предприятия непроблематично перейти случае необходимости на расчеты в евро. «Все наши потребители готовы работать с нами в любой валюте», – сказал он, отметив, что желание покупателя купить продукцию не зависит от решений чиновников.Отметим, что в то время даже замораживались счета Мозырского НПЗ – но только на один день.Поэтому многие эксперты в то время отмечали, что принятые США санкции в отношении «Белнетехима» – это в большей степени мера морального воздействия на белорусские власти. Это предположение подтверждал, в частности, факт быстрой разморозки банковских счетов Мозырского НПЗ.Эксперты в то время писали, что если бы к санкциям присоединился Евросоюз, то это стало бы шоком для экономики Беларуси. Тем не менее, ранее введенные США санкции нанесли реальный ущерб экономике отдельных предприятий и страны в целом.До 2008 года Беларусь поставляла в США ежегодно товаров на общую сумму USD350-400 млн. После введения санкция объем экспорта не превышал USD90 млн.Под санкции попало «ГродноАзот», объем поставок, которого на рынок США составлял до USD100 млн в год. После 2008 года азотные удобрения белорусского производства на рынок США не поставляются.Невозможность использования доллара в расчетах также снижала конкурентоспособность белорусской продукции. При платежах в иных валютах в адрес находящихся под санкциями компаний банки-корреспонденты могут выставить условие в виде неснижаемой суммы на счете для обеспечения уплаты штрафа в случае возникновения претензий к банку.Возобновление санкций будет означать, что предприятиям и гражданам США будет запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а все их имущество и счета, расположенные на территории страны, будут заморожены.Санкции предусматривают блокировку находящихся на счетах в американских банках, средств компаний, в отношении которых введены санкции; невозможность проведения платежей в долларах США в адрес данной компании или с ее счета в адрес третьих лиц; предписание американским компаниям воздерживаться от контактов с данными компаниями. Контроль над санкциями осуществляет OFAC (Office of Foreign Assets Control).Невозможность проведения платежей в долларах США означает существенное ограничение в валюте платежа в виду распространенности доллара в мировой системе расчетов и дополнительные издержки от использования иных валют.Стоит отметить, что эта проверка касается блокировки платежей только в долларах США и не распространяется на иные валюты . В случае обнаружения обхода санкций и перевода средств банки наказываются существенными штрафами.Эксперты, между тем, отмечают, что нынешние санкции США отличаются от прежних.Ранее американские санкции грозили белорусским предприятиям, по сути, потерей только американского рынка, что для них не было столь болезненно, поскольку они могли переориентировать поставки своей продукции на другие рынки. Однако под влиянием дела Магнитского США ввели новый регламент применения санкций. Теперь, если санкционный список составлен и утвержден, в него можно добавлять любые компании из любой страны мира в случае, если они имеют коммерческие отношения с компаниями из первоначального списка.В итоге может оказаться, что для белорусских предприятий чувствительными окажутся не сами американские санкции, а, что называется, их вторичное применение – то есть, ограничения США против тех компаний и их собственников, кто будет проводить хозяйственную деятельность и финансовые операции с попавшими под санкции белорусскими компаниями. Этот эффект будет многократно усилен, если к санкциям присоединятся страны ЕС.