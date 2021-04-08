Как нормализовать уровень гемоглобина в крови? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал об эффективных способах нормализации уровня гемоглобина в крови.

Основная функция гемоглобина – транспортная, то есть доставка кислорода к клеткам организма, поэтому повышение или понижение уровня гемоглобина в крови может быть опасно и связано с рядом заболеваний.

Почему повышается гемоглобин?

Повышение гемоглобина не сопровождается какими-либо отличительными симптомами, а является скрытым индикатором заболеваний и нарушений в организме. Иногда нарушения могут быть связаны с усиленными физическими нагрузками, потерей жидкости в организме, курением, стрессом и приемом лекарств. В других случаях повышенный гемоглобин говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом, наличии аллергии, астмы, онкологического процесса, проблем в сердечно-сосудистой системе.

Почему гемоглобин понижается?

Понижение уровня гемоглобина, или анемия, может свидетельствовать о дефиците витаминов и микроэлементов в крови, пониженной усвояемости, являться следствием кровопотери или нарушения в работе кроветворных органов, аутоиммунных заболеваний, опухолей.

Как нормализовать уровень гемоглобина?

Первый шаг к нормализации гемоглобина – соблюдение диеты. Употребление в пищу большого количества яблок, гранатов, моркови, свеклы и гречневой крупы недостаточно. Прежде всего, следует употреблять печень, яйца и рыбу. Бобовые, соя, шпинат, укроп, салат, абрикосы, рис, безусловно, полезны, но организм возьмет из них меньше железа, чем из мяса. У вегетарианцев со временем может развиться дефицит железа, поскольку овощи и злаки содержат вещества, блокирующие всасывание железа.

Фото: Pixabay.com

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