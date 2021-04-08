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Тенге падает, манат стабилен: ситуация на валютных рынках стран СНГ

08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 78 рублей. Это произошло впервые с ноября прошлого года. Курс евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки. Как меняется курс валют в странах СНГ – расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро сегодня вырос на 1,06% одну и шесть сотых процента. И составил три белорусских рубля 17 копеек. Цены в обменниках разных банков могут отличаться, но незначительно. С начала недели евро укрепился по отношению к отечественной валюте на пять копеек. Доллар – на одну копейку.

В Молдове европейская валюта укрепляет свои позиции. По курсу Нацбанка 1 евро стоит 21 лей 26 банов. Падение национальной валюты продолжается из-за спроса на иностранную. Укрепление евро и доллара к лею повлияло на цены на продукты в Молдове – они выросли на 0,4%. Сильная валюта снижает конкурентоспособность молдавских товаров на рынке.

Курс валют в Казахстане последние несколько месяцев держался на одном уровне. Но сегодня доллар и евро выросли по отношению к национальной валюте. В обменниках Алматы и Нур-Султана они подскочил на несколько тенге. Сначала подорожал евро. Национальный банк Казахстана определили его стоимость в 506 тенге 85 тиынов. В обменных пунктах европейскую валюту продают еще дороже – по 513 тенге 70 тиынов. За «европейцем» потянулся и курс доллара. За американскую валюту нужно заплатить 432 с половиной тенге.

В Азербайджане доллар продолжает демонстрировать стабильность по отношению к манату. Американская валюта, по данным Центробанка, стоит все те же манат 70 копеек. Курс евро с начала года также не изменился, он стоит порядка двух манатов.

В Таджикистане курс доллара меняется стремительно. За сутки он поднялся на несколько дирамов. Сегодня за доллар дают 11 сомони 32 дирама. Пошла в рост и европейская валюта, которая с начала постепенно снижалась. По официальному курсу Национального банка, евро можно приобрести за 13 сомони 37 дирамов



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Теги: Курсы валют
 
 
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Как меняется курс валют в странах СНГ – расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
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