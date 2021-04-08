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Новая партия «трешек» до 65 тысяч долларов в Минске, где можно жить

08.04.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы Минска до 55 тысяч долларов, где можно жить">показывали, как выглядят «двушки» до 55 тысяч долларов, в которых можно жить. Сегодня же посмотрим, как выглядят такие же трехкомнатные квартиры в неплохих районах до 65 тысяч долларов. Вот пять вариантов.

Возле «Партизанской»

За 62,7 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1966 года на улице Народной, 11.






Площадь — 49,3 квадратного метра. Площадь кухни — 6 метров.





В квартире установлены входная металлическая дверь и стеклопакеты. Есть шкаф-купе, встроенная кухня. В санузле — современная плитка и новая сантехника. Есть кладовка в подвале.

Возле Слепянской водной системы

За 64,5 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1964 года на улице Фроликова, 5.






Площадь — 57 квадратных метров. Площадь кухни — 5,7 метра.








В квартире сделана функциональная перепланировка. На полу — ламинат. Лоджия застеклена. Есть кладовая и большой встроенный шкаф.

Воле Киевского сквера

За 64,9 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1965 года на улице Каховской, 30.





Площадь — 55,1 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра.





В квартире установлены входная металлическая дверь и окна ПВХ. Есть шкаф-купе, встроенная кухня с импортной бытовой техникой. На полу ламинат. В кухне и прихожей — плитка. Есть подвал.

В Сухарево

За 65 тысяч долларов продается квартира на седьмом этаже панельной девятиэтажки 1995 года на улице Янковского, 9.




Площадь — 63,3 квадратного метра. Площадь кухни — 7,1 метра.





В квартире установлены металлическая входная дверь и окна ПВХ. На полу — ламинат. Квартира продается со всей мебелью и частью техники.

Возле «Партизанской»

За 65 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1966 года на улице Народной, 13.




Площадь — 50 квадратных метров. Площадь кухни — 6 метров.



В объявлении сказано, что в доме был капитальный ремонт с утеплением фасада, заменой окон и коммуникаций.

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Теги: Минск
 
 
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