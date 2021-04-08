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Дмитрия Баскова освистали после хоккейного матча в Гомеле
Источник материала: Навiны
Главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова освистали присутствующие на матче между «Гомелем» и «Юностью» болельщики.
Когда Баскова представили перед награждением игрока «Гомеля», болельщики начали громко свистеть.
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Главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова освистали присутствующие на матче между «Гомелем» и «Юностью» болельщики.
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