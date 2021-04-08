Волк, державший в страхе Пинский район, оказался бешеным, в деревне Ласицк - карантин

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"Там (в деревне – Прим.) проводится подворный обход. Выясняется, нет ли ещё людей, пострадавших от укусов диких зверей, а ветеринары проводят вакцинацию домашних животных", - проинформировал телеканал. "Первоначальный срок карантина – 2 месяца. Затем районная ветслужба сделает заключение о том, нужно ли ограничения продлевать", - говорится в сообщении на официальном сайте ОНТ.





Как сообщалось со ссылкой на газету"Полесская правда", во вторник местные егеря пристрелили волка, напавшего ранее на трех жительниц деревни Ласицк.





"Пострадавшие женщины, после оказания им необходимой медицинской помощи, выписаны из больницы и находятся под амбулаторным наблюдением", - отмечалось в публикации.





Волк появился в понедельник во второй половине дня и напал на двух женщин, которые шли по окраине населенного пункта. На крики о помощи сбежались односельчане. Мужчины с вилами помогли отбиться от зверя. Вскоре волк объявился в самой деревне, где покусал еще одну женщину.





На поиски зверя были мобилизованы милиционеры, охотники районной организации БООР и егеря лесничества. В операции также участвовали спасатели МЧС, которые оповещали местное население об опасности.







