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Минская "Юность" стала 10-кратным чемпионом Беларуси

08.04.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккейный клуб "Юность" в 10-й раз выиграл звание чемпиона Беларуси по хоккею. В финальной серии сезона-2020/2021 он переиграл "Гомель" – 4:0. Победитель четвертого матча, который проходил в Гомеле в среду вечером, был определен на исходе второго овертайма.

ГОМЕЛЬ — ЮНОСТЬ — 3:4 2ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

ШАЙБЫ: 0:1 — Парфеевец (Когалев, Ковыршин, 03.39). 1:1 — Качеловский (В.Сушко, 11.00). 1:2 — Рассейкин (Тютяев, Мингалеев, 11.11). 2:2 — Магалецкий (Скоренов, Бойко, 40.47). 2:3 — Стефанович (Оксентюк, Дьяков, 45.33). 3:3 — Бойко (Нестеров, Скоренов, 58.10). 3:4 — Дрозд (Стефанович, 92.51).

Счет в серии — 0-4

"Ребята большие молодцы! Где надо, поднажали, где надо – потерпели. И все получилось. Очень рад за них", - поделился своим впечатлением от победы в эфире телеканала "Беларусь-5" главный тренер "Юности" Евгений Есаулов.

Для ХК "Юность-Минск" победа в чемпионате-2020/2021 стала 10-й в истории. Ранее клуб становился чемпионом в 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2015/2016, 2018/2019,2019/2020.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Хоккейный клуб "Юность" в 10-й раз выиграл звание чемпиона Беларуси по хоккею. В финальной серии сезона-2020/2021 он переиграл "Гомель" – 4:0. Победитель четвертого матча,...
 
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