Лудоман Александр: в брачную ночь проиграл все подаренные на свадьбу деньги

Источник материала: Onliner

Они проигрывают все свое имущество, выносят вещи из дома, теряют семью, работу, здоровье… Если вы думаете, что кто-то в здравом уме пойдет на все это добровольно просто потому, что он «плохой», поразмыслите снова. Эти люди крайне несчастны и практически лишены возможности вылечить свое заболевание. Да, первый шаг на пути к игромании они сделали самостоятельно, но обратной дороги для большинства уже нет. Печальная статистика говорит о том, что случаев стойкой ремиссии среди игроманов намного меньше, чем среди больных алкоголизмом и даже наркоманов. Мы искренне надеемся, что герой этого сюжета станет вдохновляющим примером для тех, кто оказался в подобной ситуации. Вот некоторые цитаты из этого монолога:

Все началось с того, что я случайно зашел со знакомым в казино, сделал первую ставку. Потом я начал ходить туда раз в месяц, после — все чаще и чаще. Это стало затягивать, когда я выиграл первые крупные деньги — поставил $20, а получил $200. Когда мне выдали их на руки, я пулей вылетел из казино, проставился ребятам во дворе. Эти деньги я спустил за несколько дней.

Острых ощущений стало не хватать. Я думал, что выиграю еще больше. Рисковал все чаще, начал терять суммы крупнее, бывало, за вечер спускал только полученную зарплату.

Я понял, что окончательно потерял над собой контроль, когда проиграл все деньги, подаренные на свадьбу. В ночь после того, как расписались, жена отдыхала, а я взял небольшую сумму, поехал и проиграл ее. Потом вернулся, взял еще денег. Потом — еще. В итоге я проиграл около $2000 за одну ночь. Что произошло страшное, я понял только тогда, когда вышел из казино без денег в районе 7 утра. Не мог даже заплатить за такси — домой шел пешком.

Дома меня ждал разговор с женой, у нее, конечно, была истерика. Деньги, подаренные на свадьбу, должны были покрыть наши долги. Как-то решили эти вопросы, вроде жизнь начала налаживаться, но ненадолго. Играть я не прекращал, из-за чего меня начали выгонять из дома, приходилось жить у родителей. Я раз за разом обещал одуматься, но вновь срывался.





Что ощущает игрок, когда только входит в казино? В ноздри сразу бьет запах застоявшегося табака, выделяется адреналин, ты чувствуешь эйфорию, наблюдаешь за людьми вокруг: одному не везет, другой, наоборот, что-то выиграл — кассир бежит снимать эти деньги. И ты думаешь: сейчас я вам покажу, как играть, вы все обалдеете, когда я сорву куш.

Все шло по замкнутому кругу, пока не появился закон о том, что я могу написать заявление с просьбой не пускать меня в игровые заведения. Первый раз я пошел писать это заявление один и, конечно же, не написал его, хотя жене сказал, что сделал это. Она была счастлива, думала, что проблема решена, но уже через пару недель все поняли, что я опять начал играть.

Ты не можешь жить как все люди. Ты не испытываешь радости от общения с природой, детьми. Когда проигрываешь, думаешь: «Зачем я это делал? В следующий раз такого уже не будет!» Но как только появляются деньги, ты все равно идешь играть. Доходило до того, что жена приезжала на работу в день зарплаты, но я уходил через черный ход, просил товарищей сказать, что я раньше ушел. И пока она сидела и ждала меня — играл.

Потом я действительно написал заявление с просьбой внести меня в блэк-лист на три года (это был максимальный срок). Пытался найти нелегальные казино, один раз пришел в легальное, но меня туда не пустили. Наступило смирение с ситуацией. Не осознание того, что я игроман, которому надо лечиться, а смирение с тем, что придется три года подождать.

Три года я не выдержал. Мне подсказали, что можно играть онлайн. Это был новый виток моей жизни. Если у тебя заканчиваются деньги в офлайн-казино, ты должен хотя бы выйти на улицу, чтобы их снять или занять у кого-нибудь. Когда играешь онлайн, можешь сидеть дома: у тебя деньги на карте, ты играешь, пока они не закончатся. Я мог играть онлайн более суток без перерыва. Мне пришла зарплата, я сидел дома один и в 9 утра зашел в онлайн-казино. Вышел я оттуда в середине следующего дня. Тогда я проиграл $500, еще около $200 занял и тоже проиграл. Все это время не спал, пил кофе, курил. Бывало, я выигрывал в онлайн-казино, например, 60 тыс. российских рублей, которые спустил всего за два часа.





Став игроманом, я очень изменился. Приобрел тревожно-депрессивное расстройство, которое периодически приходится лечить. У меня появилось безразличие к окружающим: я был готов на все, лишь бы достать деньги и сыграть. И неважно, если тебя будут считать последним, конченым человеком. Я думал: «Выиграю и докажу всем, что я не такой».

Последний срыв у меня был в декабре 2020 года. Он привел к разрушению моей семьи. Жена прощала меня неоднократно, но на этот раз выгнала. Я прекрасно ее понимаю. Мы не живем вместе уже четвертый месяц. Я не играю уже больше месяца. Стал яснее мыслить. Я провел глубокий анализ всех своих действий, изучил массу информации о работе казино в принципе и онлайн-казино в частности. Понял, что программа настроена только на выигрыш казино.

Казино — это зло. Люди остаются из-за этого без семьи, бизнеса, порой рассудка — теряя связь с реальностью. Порой лишаются даже жизни.

Запретить онлайн-казино фактически нереально. Вы закроете одно, на его месте появится три. Закроете легальное — возникнет пять нелегальных. Я считаю, что выход один — как можно шире освещать сложившуюся ситуацию. Вот хотя бы на моем примере.

Сейчас у меня есть четкая уверенность: я завязал. Есть понимание, что больше никогда к этому не вернусь. Конечно, я скучаю по ребенку и жене. Периодически я вижу их, но каждую встречу тяжело пережить: я всегда понимаю, что должен буду скоро уйти. И потом надо опять ждать очередной встречи. Это очень больно. Надеюсь, жена поверит в меня вновь. Думаю, для этого нужно время и доказательство того, что я говорю не пустые слова.