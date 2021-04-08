Слезы «английского квартала». Как жителям последних этажей пришлось погоревать зимой

Источник материала: Onliner Беда пришла, откуда не ждали. Красивые и притягательные «английские» дома МАПИДа на улице Космонавтов оказались с подвохом. Те, кто еще недавно радовался, что смог на аукционе «вырвать» заветные «квадраты», сегодня переживают из-за того, как пройдут следующие зимы, ибо этот холодный сезон показал: промерзание стен — не какая-то далекая теория, а вполне себе реальность. Естественно, речь идет не обо всех квартирах — было бы странно, если бы застройщик, снабдивший жильем половину Минска, вдруг напортачил в отработанной десятилетиями технологии. Страдают владельцы метров на последнем этаже, венчающемся нестандартной крышей.





«Капель» на потолке

В дом №22 по улице Космонавтов по просьбе одного из собственников мы заглянули еще в середине февраля (оттого на фото такие сугробы), но текст решили не выпускать, пока застройщик не завершит «исследовательскую часть» проблемы.

А в том, что проблема есть, сомневаться не приходилось уже тогда.

— Приемка квартир в наших домах состоялась еще прошлым летом, — рассказывает Максим. — Практически сразу мы приступили к ремонту. Все продвигалось нормально, но в какой-то момент отметили для себя, что на углах, где сходятся внешние стены и кровля, строительные смеси сохнут гораздо хуже. То есть по всей квартире стены уже белые и сухие, а там видны сырые пятна. Причем такая ситуация была во всех комнатах, независимо от того, во двор смотрят окна или на улицу.

Тогда это не показалось новоселам какой-то проблемой, скорее незначительной особенностью, которая вскоре себя исчерпала — стояло лето, воздух был довольно теплым, а планировка квартиры позволяла устраивать сквозное проветривание.











— До декабря как таковых холодов не было, поэтому никаких «звоночков» от квартиры не поступало. Ремонт продвигался, мы мечтали о том, как переедем, — вспоминает молодой человек. — Но в какой-то момент в чате дома начали появляться жалобы от владельцев квартир, расположенных на последнем этаже. Причем тревогу забили жильцы всего «английского квартала». Люди стали писать, что у них в углах выпадает конденсат, скидывали фото, как на потолке образовывалась настоящая «капель».













Нам, можно сказать, повезло больше — в тех самых углах, где раньше не сохла шпатлевка, появились сырые темные пятна. Откровенного «дождя» не было, но несколько капель в итоге все-таки образовалось. Чтобы не провоцировать появление «росы», мы остановили все работы, отключили отопление и решили рассказать МАПИДу о проблеме.













Минчанин уточняет, что первое письмо с описанием проблемы он отправил застройщику не лично от себя, а в компании с другими соседями и под руководством председателя ТС — собственники думали, что коллективное обращение сработает лучше.





— При этом некоторые жильцы решили пойти другим путем и направили индивидуальные обращения. В итоге, как оказалось, они и выиграли. Когда стало понятно, что проблема серьезная и сама не уйдет, специалисты МАПИДа приехали в наши дома и пошли ровно в те квартиры, которые обращались персонально. «Коллективников» решили проигнорировать. Благо мы, хозяева промерзающих метров, поддерживаем между собой связь, и, зная, что комиссия на месте, я ходил за ней по пятам и буквально заставил заглянуть ко мне домой и оценить происходящее. А то ведь они еще и отмахиваться пытались: «Что там смотреть, все понятно», — возмущен Максим.





Взялись исправлять, а что получилось?

Застройщик решил не откладывать решение проблемы в долгий ящик. И уже в первой половине января на «английский квартал» налетел десант из мастеров, которые сняли обшивку из профнастила и принялись активно утеплять стены минеральной ватой.

— Нагнали людей — чуть ли не по отдельной вышке на каждый подъезд, — вспоминает молодой человек. — Казалось бы — отлично, реагируют. Но проблема в том, что утепляли они фасад выборочно, участками — там, куда удобно было подлезть с этой минватой, а под жестко установленные вертикальные металлические конструкции, на которых держится профнастил, никто не забирался. Понятно, что от такого «усердия» проблема никуда не исчезнет. А дополнительное утепление чердака вряд ли на что-то глобально повлияет.





Плюс делали это все при минусовых температурах. А подходящие ли для этого составы использовали — вопрос. Ну и как вишенка на торте — результаты «налета»: рабочие в нескольких местах помяли отливы, сам профнастил, кое-где даже не посчитали нужным собрать конструкцию — не нашли нужных болтов, и ладно, так сойдет.

Естественно, все эти наверняка дорогостоящие манипуляции мало к чему привели: углы у меня по-прежнему промерзали. Да, со временем что-то подсыхало, но как только мы включали обогреватель, чтобы иметь возможность продолжать работы, на потолке выступал конденсат.

Для кого исследовали?

Максим продолжил обращаться в МАПИД и встречаться с комиссией, которая выезжала на проблемный объект.

В конце января в его квартиру наконец пришли не для визуального осмотра, а с оборудованием, позволяющим фиксировать перепады температур на поверхностях.





— С помощью пирометра они «просканировали» все наружные стены. И выяснилось очень неприятное: если раньше я предполагал, что проблема только в одном-двух намокающих углах, то по факту оказалось, что страдают стыки по всему периметру квартиры. Четко запомнился момент, когда специалист после исследования сказал: «Мне цифры не нравятся». И это уже после утепления!

Через несколько дней МАПИД приехал к нам с профессиональной стационарной установкой для тепловизионной съемки. Чтобы уж наверняка. В итоге эта установка показала такой перепад температур на совсем небольших участках, что любой хозяин взялся бы за голову. Представляете, были даже фиолетовые пятна, то есть не больше плюс 14, если смотреть на их же график. И в гостиной такая ситуация вдоль всей стены. Не знаю, укладывается ли это в какие-то строительные рамки, но я совершенно точно не хочу, чтобы у меня дома было вот так, — говорит минчанин.









Максим рассчитывал, что после такого тщательного обследования застройщик выдаст ему на руки какое-то заключение — все хорошо и вписывается в нормы либо все плохо, надо переделывать. Но как бы не так: результатов замеров собственник так и не увидел, ему остается только гадать, к каким выводам пришли специалисты. Благо хотя бы на телефон успел сделать несколько кадров.

— Я обращался в МАПИД, чтобы мне официально ответили, что происходит с моей квартирой, соответствует ли она нормам. В ответ — общие формулировки в духе «сам виноват» и никаких заключений от специалистов. Сейчас я связался с Минархитектуры и прошу их посодействовать в выдаче результатов термосъемки, ведь сам я ее провести уже не могу — на улице не та температура. А делать ремонт и гадать, что и как будет в следующем году, — такое себе удовольствие, — объясняет молодой человек.

Кто-то мог бы назвать минчанина паникером, но для переживаний у него точно есть причина: на потолке в спальне уже пошел грибок. Причем, как говорит Максим, к моменту его появления строительные работы не велись уже несколько недель.









— В итоге проблема есть, а ни одной официальной бумаги о промерзании стен и намокании потолка у меня в квартире не существует. Это вообще как? Почему мои запросы игнорируют? Да, в одном из ответов была формулировка «по результатам обследования в отдельных местах по стыкам железобетонных конструкций были выявлены незначительные теплопотери». Незначительные — это какие? Назовите в цифрах. И укажите, где конкретно. Насколько это критично. Деньги за квартиру взяли, а отвечать за качество не спешат.





Единственное, что мне пока предложили, — это приехать и запенить швы. Ага, в квартире, где черновой ремонт уже закончен. Еле сдержался, чтобы не ответить, как им стоит поступить с этой пеной, — возмущен молодой человек.

Положительный эффект

Onliner также связался с МАПИДом, чтобы выяснить причины проблемы, способы ее устранения и результаты тепловизионного осмотра. Ответ от организации пришел довольно оперативно:

«В адрес нашего предприятия поступали обращения по вопросу образования конденсата на внутренних поверхностях железобетонных изделий от семи собственников квартир, расположенных на третьем этаже жилых домов №20, 22 по улице Космонавтов. Данные обращения поступали как в частном порядке, так и непосредственно от товарищества собственников указанных домов.

В порядке реагирования на данные обращения силами ОАО „МАПИД“ были предприняты все необходимые действия для разрешения сложившейся ситуации.

Полагаем, что причиной образования конденсата могло послужить стечение следующих факторов: нарушение температурно-влажностного режима при выполнении собственниками отделочных работ в квартире (согласно требованиям, штукатурные, малярные, облицовочные и обойные работы внутри здания необходимо выполнять при температуре в помещениях и при температуре оснований, на которых выполняются отделочные покрытия, не ниже +10 и относительной влажности не более 60%). В случае превышения температурно-влажностных параметров на поверхностях железобетонных конструкций возможно образование конденсата. Также образованию конденсата могла способствовать пониженная температура внутренней поверхности ограждающих конструкций в помещениях квартиры.











В целях обеспечения необходимых для устранения конденсата температурных параметров проектным управлением нашего предприятия было разработано дополнительное проектное решение, которое предусматривало утепление ограждающих конструкций чердака. Работы были выполнены в январе 2021 года, они производились в соответствии с дополнительным проектным решением с использованием материалов, предназначенных для ведения работ в зимний период.

Вышеуказанные работы дали положительный эффект, что подтверждается в том числе и результатами тепловизионной съемки, которая была проведена дважды специалистами отдела контроля качества нашего предприятия. Тем не менее руководством предприятия принято решение выполнить работы по утеплению других ограждающих конструкций по всему периметру чердака жилых домов №20, 22 по улице Космонавтов. Кроме того, при наступлении благоприятных погодных условий будет выполнено дополнительное утепление стыков наружных стеновых панелей третьего этажа и кирпичной кладки парапета со стороны фасада здания».





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