«Тачка нарасхват» в Бресте. Александр продает гибридный Ford Fusion, который «приехал из США без повреждений»

Источник материала: Onliner Конкурс продолжает шагать по регионам нашей страны. Сегодня представляем последнего брестского претендента на приз (сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch). Это гибридный Ford Fusion 2015 года выпуска, выставленный на продажу Александром. Владелец заверяет: за все время машина ни разу не попадала в ДТП и прибыла в Беларусь без повреждений.





Нового хозяина ищет Ford Fusion (North America) II Energi SE. Это пятилетний седан с пробегом в 200 тыс. км. В движение его приводят двухлитровый бензиновый ДВС и электродвигатель, общая мощность которых — 190 л. с. Стоимость автомобиля — $14 250 в эквиваленте. Как говорит владелец, цена указана с запасом, но и c продажей он не торопится. По промокоду «Onliner» готов сбросить $300 по курсу.









Что указано в объявлении?

«Energi SE — гибрид, оснащенный аккумулятором с возможностью внешней зарядки от розетки и езды исключительно на электротяге, — уточняется в объявлении. — Автомобиль в отличном состоянии, в свое время покупался небитым. Все работает отлично. Зарядный кабель есть в комплекте. Для полной зарядки аккумулятора требуется 2,5 часа при питании от обычной розетки. При хорошей погоде, неспешной езде, работе рекуперации пробег на электротяге может достигать 50 км. Автомобиль позволяет ездить в городе только с помощью электротяги, без затрат топлива, то есть, можно сказать, в режиме электрокара. В то же время он лишен проблем электромобиля в дальнем путешествии: можно проехать много, затем заправиться и поехать дальше».









Основными особенностями комплектации, по сообщению Александра, являются: AUX, USB, розетка на 12 В и еще одна на 220 В, полный набор электростеклоподъемников, регулировка руля по вылету, пружинная подвеска, климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, борткомпьютер, дистанционный запуск двигателя, мультируль, сигнализация, галогенные фары, обогрев боковых зеркал, противотуманные фары, круиз-контроль, системы помощи водителю, русифицированная навигация. В салоне можно выделить темную кожу сидений, электрорегулировку, память и подогрев сидений, центральный подлокотник, зеркало заднего вида с автозатемнением.

А что говорит сам продавец?

«Покупал машину сам ровно год назад, привезли ее из Америки, — вспоминает мужчина. — До нее была гибридная Toyota Camry. Помню, случайно прочитал, что есть возможность присмотреть в США заряжаемый гибрид. У Toyota и Lexus на тот момент не было разумных предложений. Toyota Prius Prime, если не ошибаюсь, стали выпускать с 2018 года, и цена была довольно высока. Тогда обратил внимание на Ford Fusion. В итоге этот автомобиль меня устроил. Сейчас захотел купить такую же модель, но поновее. С 2017 года эти Fusion стали выпускать с бóльшим объемом батареи и, соответственно, с бóльшим пробегом на электротяге. Как я писал в объявлении, можно ездить вообще без задействования ДВС, а зарядка идет от обычной розетки, что весьма удобно. Запас хода на одном заряде летом — 50 км. При этом в прошлом году с мая по сентябрь я вообще не заезжал на заправки. Я живу не в частном доме, но у меня есть возможность подзаряжаться. А в 2020-м городские зарядки были бесплатными, да и сейчас просят не много денег. Так что мои траты на машину были минимальны. Собственно, ради экономии я и присматривался к гибридам».











Александр отмечает еще один очевидный плюс: «В отличие от электромобиля такие машины не привязаны к зарядке. Даже с учетом развития сети ЭЗС в нашей стране владельцы EV остаются зависимы от расположения станций, вынуждены выстраивать соответствующий маршрут. Гибрид дает возможность одновременно и экономить, и не думать об этом. За год я проехал немало — около 20 тыс. км, а средний расход не превышал 3,4 литра на сотню. Часто езжу в Минск — на трассе М1 при скорости под 130 км/ч выходит 5,8 литра на 100 км. В принципе, на зарядку заезжаю каждый день, а на заправку — редко. Исключение — зимний период (отопитель требует много энергии, запас хода снижается до 25 км). С сухим баком, признаться, ездить не пробовал. Но знаю, что запуск осуществляется за счет электричества, а потом можно выбрать один из трех режимов движения: авто, электро или ДВС. Батарея находится в багажнике и, конечно, „съедает“ часть его пространства».









Озвучиваем стандартный вопрос потенциальных покупателей: «Так почему все же продаете?»

«Желание купить Fusion поновее продиктовано отнюдь не эстетикой, — утверждает мужчина. — В этой модели, которая выставлена на продажу, емкость батареи 7,2 кВт·ч. В тех, что выпускаются после 2017-го, — 9,6 кВт·ч. Фактически это единственная причина продажи. В остальном с машиной не было никаких проблем. После привоза поменял колеса — почему-то все четыре были разными. Сейчас установлены всесезонные Michelin Energy Saver, предназначенные для электрокаров и гибридов (позволяют экономить топливо, по заверению производителя). Также из-за трещины пришлось заменить лобовое стекло. Масло в двигателе тоже поменял, хотя можно было этого и не делать — предыдущее было еще светлым. Уверен, осмотр на СТО ничего проблемного не покажет».





Результаты диагностики

Осмотр машины на станции — обязательная часть конкурса «Тачка нарасхват». Мы проводим диагностику даже новых автомобилей, невзирая на любые заявления продавцов. Ford Fusion не стал исключением из правила. Внешнее обследование, подвеска и компьютерная диагностика — рецепт проверки неизменен.













За время нашей беседы с Александром специалисты Bosch уже успели сделать свою работу. Обнаружили царапины на кузове, небольшую вмятину на задней правой двери. Как пояснил владелец, стукнули на парковке. Отсутствует один отбойник крышки багажника, необходима профилактика петель этого элемента.









Больше никаких нюансов обнаружено не было. Компьютерная диагностика показала отсутствие ошибок за последние 1100 км пробега.















Следующий наш визит — в Гродно.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

2. Заполнить форму-анкету . Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…

3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза ( сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь .

Также напомним, что мы разыгрываем iPhone 12 за оплату подписок в «Автобарахолке» .