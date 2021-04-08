Пожевать батарейку и еще пару минут поиграть в «Тетрис». Кто придумал Brick Game (видео)

Источник материала: Onliner Game Boy — портативная приставка Nintendo, которая снискала просто бешеную популярность в мире в девяностых годах прошлого века. Она была огромная, работала от батареек, имела маленький тусклый монохромный экран, который отображал четыре оттенка серого на зеленом фоне. Это не помешало приставке разлетаться с прилавков десятками миллионов экземпляров. Но в девяностых на постсоветском пространстве встретить ребенка с Game Boy было практически невозможно. У нас было свое, особое развлечение.

Game Boy могла позволить себе только обеспеченная, очень обеспеченная семья. Мало того что сама приставка стоила непомерно дорого для наших краев и зарплат в те годы, так еще и картриджи с играми для нее были недешевыми. И тут мы переходим к замене буржуазной игрушке, которая, пожалуй, была если не у всех, то у огромного числа детей девяностых, — Brick Game, лучше известной вам как «Тетрис».

Как оказывается, она была популярной не только на развалинах СССР, но и в странах развитого капитализма — даже несмотря на то, что нещадно пиратила простой советский «Тетрис».

Спасибо, Tetris!

Своей популярностью китайская вариация Game Boy (как и сама Game Boy) во многом обязана советскому программисту Алексею Пажитнову. Ведь приставки в первую очередь покупают ради игр, а в конце восьмидесятых и начале девяностых самой популярной игрой и безусловным хитом был как раз «Тетрис», придуманный Пажитновым.





Алексей работал в Вычислительном центре Академии наук СССР, где просчитывались траектории спутников и прочие серьезные вещи. На создание «Тетриса» его натолкнула игра пентамино — плоские фигурки различной формы из пяти квадратов, из которых надо было сложить прямоугольник.

Пажитнов сократил число квадратов до четырех и написал программу для советского микрокомпьютера «Электроника-60». Фигурки из верхней части экрана падали на дно условного стакана, а заполненные кирпичиками линии исчезали, освобождая место для новых фигур и делая игровой процесс практически бесконечным. Эта геймплейная находка и стала поворотным моментом в разработке, привнеся в игру смысл и соревновательный стимул.





Пажитнов и подумать не мог, что его программу можно считать товаром и продавать и что на нее распространяется авторское право. Середина восьмидесятых в СССР, все общее — а значит, государственное. Дистрибуцией игры занялось государственное предприятие ЭЛОРГ («Электроноргтехника»). Со всеми этими авторскими правами и лицензиями западные компании сталкивались со множеством неурядиц и проблем. Мы подробно описывали историю «Тетриса» пару лет назад, если интересно, не поленитесь и почитайте по ссылке — там целая драма.

В конечном итоге права на «Тетрис» оказались у Nintendo, которая на тот момент держала около 70% игрового рынка в мире. А потому игра, подобно лесному пожару, начала распространяться по миру вместе с приставками NES и Game Boy.

Геймеры и пираты в Китае

Конечно же, создатели Brick Game никакого отношения к Пажитнову или Nintendo не имеют. Никаких прав на использование «Тетриса» они не покупали, соглашений не заключали, договоров не подписывали. Однако это не помешало талантливым китайским дельцам встроить игру в свою портативную приставку. Чтобы не наглеть, они не стали называть ее Tetris, выбрав вариант «Кирпичная игра» — Brick Game. Ну, и на том спасибо.





Общим языком для Азии в 1990-х был язык пиратства. Это язык поддельных, модифицированных, импровизированных, взломанных, клонированных и скопированных игр и приставок. Геймерам с постсоветского пространства он тоже понятен, ведь и мы находились за пределами формальной игровой индустрии. И часто пиратские игры были единственным средством доступа к современным развлечениям и культуре.

Но, в отличие от наших краев, куда пришли «рыночек» и капитализм, в Китае государство активно вмешивалось в свободное времяпровождение своих граждан. Там в девяностых видеоигры начали сравнивать с электронным героином, а преступления, совершенные подростками, связывали с пристрастием к этому «цифровому наркотику».





Под удар попали заведения с аркадами. Так как приставку в те годы могли позволить себе не все китайцы, то такие игровые залы были очень популярными. Там стояли хакнутые или клонированные приставки с небольшими телевизорами и такими же пиратскими играми. Правительство начало их запрещать и закрывать по всей стране. Однако подпольные аркадные залы продолжали свою работу, несмотря ни на что.

Не помешала этому даже вторая волна гонений в 2000 году, когда в Китае оказались под запретом игровые консоли в принципе. Тот запрет, кстати, был снят только в 2015-м. До этого отдельные семьи ввозили приставки под видом DVD-плееров.

А кто это сделал?

Внутри страны Китай вел жесткую борьбу за ментальное и физическое здоровье детей своих граждан. Однако это никак не мешало китайцам делать свои приставки и продавать их на всех оттенках черного рынках. Подтверждением этому, кроме прочего, является и Brick Game.





Найти конкретного автора этой штуки практически нереально. Пиратский рынок девяностых — это аноним без лица и имени. Вполне может быть, что идея зародилась даже не в самом Китае, а у какого-нибудь предпринимателя с Запада, который знал идеальную пиратскую лагуну для производства контрафакта. Все эти Guchi, Abibas, Sumsang и прочие подделки в огромных масштабах производились в Азии.

Но одна зацепка, которая может указать на истоки «кирпичных игр», все-таки нашлась — благодаря одному испанскому блогеру, который выложил обзор на раритетный Brick Game с торговой маркой Micro Genius.

Эта торговая марка известна своей причастностью к аппаратным клонам Nintendo Entertainment System — тем самым Dendy, которые продавались и в наших краях. Лейблом Micro Genius маркировала свою продукцию тайваньская компания TXC Corporation, которая существует и по сей день (производит различные электронные компоненты).





Возможно, что они если и не придумали этот формат, то определенно приложили руку к его популяризации и мировому продвижению.

Что такое Brick Game

Как бы то ни было, но Brick Game оказалась на удивление хороша. Во-первых, как уже было сказано, там был Tetris. Во-вторых, что удивляет лично меня, приставка была куда эргономичнее, чем тот же Game Boy. Вы только посмотрите на эту волну, разделяющую корпус на две части! Отличная выемка под указательные пальцы, благодаря которой приставку очень удобно держать.





В-третьих, она была дешевой. Приставку могла позволить себе семья даже с небольшим достатком. Даже сейчас помню, как в районной поликлинике в очереди едва ли не у каждого второго шкета была такая. Из вложений она требовала разве что замены пальчиковых батареек. Не сказать, что они тогда стоили мало, а потому дополнительные минуты игры приходилось буквально выгрызать. Солевые батарейки после того, как они сели, можно было покусать и помять, тем самым возродив реакцию внутри и еще на несколько минут продлив жизнь девайса.

Конкретно этот вариант у меня в руках — более продвинутая версия того, что было у меня в детстве. Как можно видеть, тут написано, что приставка умеет говорить по-русски. И это у нее довольно неплохо получается — для тех времен.





Приставка продавалась с коробкой, на обратной стороне которой красочно изображены восемь различных игр, якобы записанных в память устройства. На самой приставке написано, что их должно быть вообще 1997 штук — играть не переиграть. Но на самом деле это такая же уловка, как пиратские картриджи «9999 в 1» для Dendy. В итоге тут всего четыре игры, которые в виде различных вариаций уровней и скорости размазаны тонким слоем беспощадным китайским маркетингом: «Тетрис», «Змейка», «Гоночки» и «Чапай» (последняя — про условный пулемет, который отстреливает орды надвигающихся сверху экрана вражеских кирпичей).

«Змейка» тут как с различными скоростями, так и с препятствиями. Выделенной кнопки вверх на приставке нет — чтобы развернуть змейку вверх, надо нажимать универсальную круглую кнопку, которая в других играх отвечает за стрельбу или поворот фигур в тетрисе.

В более продвинутых версиях уже была и отдельная кнопка вверх. И обычно в таких приставках были и «Танчики» — почти как Battle City на Dendy. Это, наверное, моя самая любимая и веселая игра на Brick Game, но в этой модификации ее, к сожалению, нет.





Сорта китайской приставки

Большинству из нас Tetris известен именно по такой форме. Но конструктивных вариаций консоли было куда больше. Каждый пират изгалялся как мог. Когда в нулевых популярны стали мобильные телефоны, железо от Brick Game вставляли и в корпуса, имитирующие мобильники. Вот так, например, выглядела китайская версия геймерского телефона Nokia N-Gage. Также были корпуса в виде другого ностальгического реликта девяностых — тамагочи, пудрениц, других популярных приставок того времени.





Еще имелись модели с выходом на наушники, подсветкой и вот такие говорящие гаджеты. Все это продавалось не только в Азии и Восточной Европе. Ностальгию по Brick Game испытывают на всех континентах — от Австралии до Северной Америки.

В Португалии разновидность этого «тетриса» даже рекламировали на национальном телевидении под именем Brickmania Atlantis.

Тяжелый экономический период после развала Советского Союза мы застали в детском возрасте, и шансов приобщиться к оригинальной игровой культуре у нас практически не было. Тем не менее мы умели кайфовать и от таких китайских поделок, не задаваясь вопросами относительно их цены и качества. Вариантов было не много.