Утро четверга. Премьера «Мортал Комбат», «ситуация со стульями» и сомнительная погода

Источник материала: Onliner

Утром в четверг мы всегда повторяем основные новости за среду и с интересом наблюдаем, чем это все закончится. Не забудьте разучить новую «бесполезную цифру». Она вам обязательно пригодится — можно при случае щегольнуть эрудицией в беседе с дамой.

Что было вчера

Что происходит в мире и в Беларуси

Сегодня в белорусских кинотеатрах стартует новый «Мортал Комбат».





Военкор_BY рассказывает , что могло произойти на полигоне, где вчера от взрыва пострадали студенты : «По всей видимости, колонна студентов двигалась за офицером и один из студентов сместился с тропы. Главное, что сзади шли люди с 5 кг тротила, слава богу, их не задело, иначе была бы катастрофа». Говорят, один из студентов госпитализирован, второй отделался царапинами от осколков.

, что могло произойти на полигоне, где вчера от взрыва : «По всей видимости, колонна студентов двигалась за офицером и один из студентов сместился с тропы. Главное, что сзади шли люди с 5 кг тротила, слава богу, их не задело, иначе была бы катастрофа». Говорят, один из студентов госпитализирован, второй отделался царапинами от осколков. В Анкаре неприятность и мировой скандал. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла на встречу с Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем, и ей не хватило стула. Принимающая сторона оправдывается, что встреча прошла не в том помещении, где планировалась. Инцидент уже называют «эта ситуация со стульями», он вызвал обиду и жесткие требования разъяснений от Урсулы фон дер Ляйен. Мишель тоже огорчен: «Я опечален, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа».

В очередной раз объявлена дата отключения роуминга с Россией. На этот раз это сделал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев: «К концу 2021 года». Напомним, в последний раз «все мероприятия по отмене роуминга» планировалось закончить к 2 апреля. Не получилось. Вообще же пытаются с 2013 года.

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Погода 8 апреля

Нас надежно придавил воздух, пришедший с северо-запада Европы. Отогнать его никак не получается. Белгидромет предсказывает осадки. Утром возможна гололедица после слабого ночного минуса. Вчера все разглядывали снежный Могилев — сегодня есть шанс самим слепить апрельскую бабу. Днем от 4 до 9 тепла.





Бесполезная цифра дня

Сегодня у нас в казне осталось $6,94 млрд . На самом деле, это слишком много. Например, если вас снова незаметно подпишут на «музыкальные Хиты, смешные Анекдоты» от одного белорусского мобильного оператора (16 коп. в сутки), то национального золотовалютного резерва хватило бы на 277,6 млн лет пользования этим нужным сервисом.





(будет дополнено)