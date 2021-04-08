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Какие трендовые вещи заказывают жители Беларуси на AliExpress
Источник материала: БДГ
Если летом жители Беларуси активно готовились к новому учебному году, а осенью — к новогодним праздникам, то конец зимы — начало весны — время обновить гардероб к теплому сезону. Аналитики AliExpress рассказали, какую одежду и какие модные тренды выбирали наши соотечественники.
В целом по сравнению с тем же периодом 2020 года в феврале-марте 2021 года многие категории из раздела «Одежда и аксессуары» продемонстрировали значительный рост продаж в Беларусь.
Так, в категории «Украшения» прирост составил 75%, количество заказов купальников выросло на 69%, женских сумок — на 47%, платьев — на 26%. А в лидерах оказались разные топы (их покупали на 82% чаще) и женское нижнее белье (в этой категории рост составил 127%). Что касается мужской одежды, то здесь наибольшие темпы роста продаж в Беларусь пришлись на футболки (+34%).
К слову о модных тенденциях: в этом сезоне одним из самых актуальных и универсальных трендов стала одежда и аксессуары из натуральной или искусственной кожи — от акцентов в виде широких ремней или корсетов до образов, полностью выполненных из этого материала. Этот тренд не обошел стороной и Беларусь: количество заказов различной одежды из кожи выросло на 65%.
Многие актуальные тренды сезона нашли отражение в товарах, занявших верхние строчки рейтинга самых популярных заказов в нашу страну. Например, различные вариации укороченных топов-бюстье и бандо: их носят как на голое тело под жакет, так и в качестве второго слоя поверх платья или свободной рубашки оверсайз. Кстати, сами эти рубашки — еще один трендовый товар, который попал в топ самых популярных на AliExpress в этом сезоне.
Шорты самых разных размеров и фасонов — от широких бермудов до облегающих моделей микро-длины — тоже на пике модных тенденций. Белоруски отдавали предпочтение облегающим шортам-велосипедкам, которые в этом сезоне будут носить со всем — свитшотами, толстовками и свитерами-оверсайз, кроссовками и туфлями на шпильках.
Бельевой стиль не сдает свои позиции уже несколько сезонов — и весна-лето 2021 года не исключение. Самым востребованным предметом гардероба в этом стиле стали различные платья-комбинации.
Как самостоятельный предмет одежды они используются в вечерних и выходных образах, а в повседневных такие платья надевают поверх прозрачного или плотного топа, под объемные свитеры, пиджаки — возможных комбинаций множество.
Тренд на объемные рукава пришел к нам в прошлом сезоне и решил задержаться еще как минимум на один — во всяком случае, судя по заказам на AliExpress, в гардеробе жительниц Беларуси можно будет встретить достаточно много блуз и рубашек с рукавами такой формы.
Что касается мужской моды, то она отличается большей консервативностью и не так охотно подхватывает подиумные тренды, как женская. Поэтому среди популярных заказов все достаточно традиционно: самыми востребованными товарами остаются футболки (как однотонные самых разных цветов, так и с броскими принтами — например, 3D-рисунками), толстовки и худи.
Единственный бесспорно актуальный тренд, перед которым не устояли модники из Беларуси, — это клетка. Летние брюки из клетчатой ткани стали одним из самых популярных предметов мужского гардероба к приближающемуся теплому сезону.
А вот как выглядит топ самых популярных в денежном выражении заказов в Беларусь из категории «Одежда и аксессуары»:
Об AliExpress Россия:
AliExpress Россия – совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL), МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.
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Если летом жители Беларуси активно готовились к новому учебному году, а осенью — к новогодним праздникам, то конец зимы — начало весны — время обновить гардероб к...
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