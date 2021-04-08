Какие трендовые вещи заказывают жители Беларуси на AliExpress

Если летом жители Беларуси активно готовились к новому учебному году, а осенью — к новогодним праздникам, то конец зимы — начало весны — время обновить гардероб к теплому сезону. Аналитики AliExpress рассказали, какую одежду и какие модные тренды выбирали наши соотечественники.

В целом по сравнению с тем же периодом 2020 года в феврале-марте 2021 года многие категории из раздела «Одежда и аксессуары» продемонстрировали значительный рост продаж в Беларусь.

Так, в категории «Украшения» прирост составил 75%, количество заказов купальников выросло на 69%, женских сумок — на 47%, платьев — на 26%. А в лидерах оказались разные топы (их покупали на 82% чаще) и женское нижнее белье (в этой категории рост составил 127%). Что касается мужской одежды, то здесь наибольшие темпы роста продаж в Беларусь пришлись на футболки (+34%).

К слову о модных тенденциях: в этом сезоне одним из самых актуальных и универсальных трендов стала одежда и аксессуары из натуральной или искусственной кожи — от акцентов в виде широких ремней или корсетов до образов, полностью выполненных из этого материала. Этот тренд не обошел стороной и Беларусь: количество заказов различной одежды из кожи выросло на 65%.

Многие актуальные тренды сезона нашли отражение в товарах, занявших верхние строчки рейтинга самых популярных заказов в нашу страну. Например, различные вариации укороченных топов-бюстье и бандо: их носят как на голое тело под жакет, так и в качестве второго слоя поверх платья или свободной рубашки оверсайз. Кстати, сами эти рубашки — еще один трендовый товар, который попал в топ самых популярных на AliExpress в этом сезоне.

Шорты самых разных размеров и фасонов — от широких бермудов до облегающих моделей микро-длины — тоже на пике модных тенденций. Белоруски отдавали предпочтение облегающим шортам-велосипедкам, которые в этом сезоне будут носить со всем — свитшотами, толстовками и свитерами-оверсайз, кроссовками и туфлями на шпильках.

Бельевой стиль не сдает свои позиции уже несколько сезонов — и весна-лето 2021 года не исключение. Самым востребованным предметом гардероба в этом стиле стали различные платья-комбинации.

Как самостоятельный предмет одежды они используются в вечерних и выходных образах, а в повседневных такие платья надевают поверх прозрачного или плотного топа, под объемные свитеры, пиджаки — возможных комбинаций множество.

Тренд на объемные рукава пришел к нам в прошлом сезоне и решил задержаться еще как минимум на один — во всяком случае, судя по заказам на AliExpress, в гардеробе жительниц Беларуси можно будет встретить достаточно много блуз и рубашек с рукавами такой формы.

Что касается мужской моды, то она отличается большей консервативностью и не так охотно подхватывает подиумные тренды, как женская. Поэтому среди популярных заказов все достаточно традиционно: самыми востребованными товарами остаются футболки (как однотонные самых разных цветов, так и с броскими принтами — например, 3D-рисунками), толстовки и худи.

Единственный бесспорно актуальный тренд, перед которым не устояли модники из Беларуси, — это клетка. Летние брюки из клетчатой ткани стали одним из самых популярных предметов мужского гардероба к приближающемуся теплому сезону.

А вот как выглядит топ самых популярных в денежном выражении заказов в Беларусь из категории «Одежда и аксессуары»:

солнцезащитные очки;

бесшовное белье;

куртки-косухи из искусственной кожи;

классические рубашки oversize;

маленькие сумочки (практичная альтернатива еще одному модному подиумному тренду на микросумки);

купальники;

спортивные костюмы;

топы-бандо;

рубашки с рукавами-фонариками.

Об AliExpress Россия:

AliExpress Россия – совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL), МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.