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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек
Источник материала: АФН
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек после того, как накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», правозащитникам известны имена более 1 тыс. граждан, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам с начала избирательной кампании. Из них осуждены уже более 350 человек.
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек после того, как накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек.
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