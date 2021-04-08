Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек после того, как накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», правозащитникам известны имена более 1 тыс. граждан, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам с начала избирательной кампании. Из них осуждены уже более 350 человек.