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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек

08.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек после того, как накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», правозащитникам известны имена более 1 тыс. граждан, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам с начала избирательной кампании. Из них осуждены уже более 350 человек.

 
 
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 337 человек после того, как накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек.
 
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