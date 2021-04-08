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США провели с партнерами по НАТО совещание о ситуации в Украине

08.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители Великобритании, Канады, Польши и Литвы при участии исполняющей обязанности заместителя министра обороны США Аманды Дори провели совещание в рамках партнерства по НАТО, посвященное ситуации в Украине.

Информация о совещании, прошедшем в формате видеоконференции, опубликована на сайте министерства обороны США в среду, 7 апреля, сообщает DW.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразили озабоченность по поводу увеличения военной активности России в регионе", - говорится в этом сообщении. Именно Великобритания, Канада, Польша и Литва, согласно сообщению, "вносят ключевой вклад в помощь Украине в области безопасности".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что считает членство страны в НАТО единственной возможностью урегулировать военный конфликт в Донбассе.

По словам главы украинского государства, получение Плана действий по членству в НАТО является для его страны "наиболее актуальным вопросом". "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить", - заявил Зеленский в этой связи.

В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной.

 
 
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Представители Великобритании, Канады, Польши и Литвы при участии исполняющей обязанности заместителя министра обороны США Аманды Дори провели совещание в рамках...
 
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