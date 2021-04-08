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В Минске задержаны участницы женского флешмоба на проспекте Победителей

08.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики минувшим вечером, 7 апреля, задержаны «активных участников флешмоба», организованного на проспекте Победителей в Минске.

«В сети интернет появилась информация о флешмобе, организованном на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики. Сотрудниками милиции были установлены и задержаны активные участники так называемого «женского марша», - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе. В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной», - посетовали в ГУВД.

По данным волонтеров телеграм-канала «Списки задержанных» в Минске были задержаны 8 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики минувшим вечером, 7 апреля, задержаны «активных участников флешмоба», организованного на проспекте Победителей в Минске.
 
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