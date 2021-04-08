|
Количество фермерских хозяйств увеличилось в полтора раза
Источник материала: Партизан
Фермерство становится одной из самых распространенных форм развития аграрного бизнеса. Об этом шла речь на заседании консультативного совета по развитию предпринимательства в Минсельхозпроде с участием его главы Ивана Крупко.
Иллюстративное фото
Сейчас в стране более трех тысяч КФХ, в их владении находится более 247 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Это на 53 процента больше, чем в 2015 году. Пишет
Девяносто процентов от всей производимой ими продукции – сфера растениеводства: картофель, овощи и зерновые культуры, их удельный вес в общем объеме производства за пять лет увеличился и составляет почти три процента. Менее востребованная сфера – животноводство, меньше одного процента. А вот производством молока фермеры стали заниматься в два раза больше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фермерство становится одной из самых распространенных форм развития аграрного бизнеса. Об этом шла речь на заседании консультативного совета по развитию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)