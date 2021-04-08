Количество фермерских хозяйств увеличилось в полтора раза

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SB.by. Сейчас в стране более трех тысяч КФХ, в их владении находится более 247 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Это на 53 процента больше, чем в 2015 году. Пишет





Девяносто процентов от всей производимой ими продукции – сфера растениеводства: картофель, овощи и зерновые культуры, их удельный вес в общем объеме производства за пять лет увеличился и составляет почти три процента. Менее востребованная сфера – животноводство, меньше одного процента. А вот производством молока фермеры стали заниматься в два раза больше.







