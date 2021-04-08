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Два студента ВГУ подорвались на полигоне во время занятий по инженерно-саперному делу

08.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Травмированы два студента Витебского государственного университета, ЧП произошло во время занятий на полигоне.

Как предварительно установлено следствием, студенты пострадали во время занятий по инженерно-саперному делу. Оба молодых человека получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Однако подробности инцидента не оглашаются.

На полигоне, где произошел несчастный случай, работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.
 
 
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Травмированы два студента Витебского государственного университета, ЧП произошло во время занятий на полигоне.
 
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