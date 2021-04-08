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Болельщики в Гомеле освистали Баскова. Он вручал приз после финальной серии

08.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главу ФХБ Дмитрия Баскова освистали болельщики в Гомеле после финального матча Кубка президента с «Юностью».

Столичный клуб выиграл серию со счетом 4-0 у «Гомеля». Дмитрий Басков вручал награду за второе место команде «Гомеля» и это время болельщик устроили функционеру обструкцию.

Напомним, в феврале БССФ отправил письмо в ИИХФ и 37 национальных федераций относительно расследования по делу Баскова.

Напомним, Белорусский фонд спортивной солидарности призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

Среди таких действий: присутствие Баскова на площади Перемен в вечер убийства Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку Александра Лукашенко с использованием Олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне Олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию.
 
Теги: Гомель
 
 
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Главу ФХБ Дмитрия Баскова освистали болельщики в Гомеле после финального матча Кубка президента с «Юностью».
 
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