Болельщики в Гомеле освистали Баскова. Он вручал приз после финальной серии

Столичный клуб выиграл серию со счетом 4-0 у «Гомеля». Дмитрий Басков вручал награду за второе место команде «Гомеля» и это время болельщик устроили функционеру обструкцию.





Напомним, в феврале БССФ отправил письмо в ИИХФ и 37 национальных федераций относительно расследования по делу Баскова.





Напомним, Белорусский фонд спортивной солидарности призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.





Среди таких действий: присутствие Баскова на площади Перемен в вечер убийства Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку Александра Лукашенко с использованием Олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне Олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию.