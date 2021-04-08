В начале 2000-х белорусские футболисты собирались попасть на Евро. Как та команда в итоге провалилась

Источник материала: Tut.by

Недавние планы федерации футбола по попаданию на Евро-2028 и месту в плей-офф нынешней квалификации вызвали разве что саркастические улыбки, но в начале XXI века в Беларуси была команда, которой на полном серьезе предрекали борьбу за место на чемпионате Европы.



Фото: pressball.by

Сборная Беларуси под руководством Эдуарда Малофеева до последнего тура не теряла шансы отобраться на чемпионат мира-2002, но уступила в последней игре Уэльсу, который нашей команде тогда был вполне по зубам. То третье место до сих пор является лучшим результатом в истории сборной, но перед следующим циклом надежды болельщиков были еще куда более весомыми. Когда одна из радиостанций пошутила, что Малофеева по совету Райана Гиггза зовут в "Манчестер Юнайтед" на смену Алексу Фергюсону, не все сразу поняли, что это первоапрельский розыгрыш.

Впрочем, дело было не только во всенародной любви к искреннему и харизматичному тренеру, но и в лучшем за время существования нацкоманды подборе футболистов. В золотом возрасте находилось поколение игроков, родившихся в начале 70-х, а на подмогу к им подошла молодежь поколения 80-х.

В межсезонье оптимальный состав команды выглядел следующим образом: Тумилович — Лухвич, Штанюк, Островский — Гуренко, Хацкевич, Кульчий, Ромащенко — Глеб, Белькевич — Кутузов.

Добавьте к этому списку Хомутовского, Качуро, Корытько, Шунейко, Лаврика, Ковбу, Ясковича, Василюка, готовивших влиться в основу Калачева, Омельянчука и Жевнова и еще официально не отказавшегося играть за сборную Баранова, и вы поймете, что если у Беларуси когда-то и были шансы на топ-турнир, то именно в эти годы.

Вся эта звездная по белорусским меркам компания отлично уживалась на футбольном поле. Между отбором на ЧМ-2002 и квалификацией на Евро-2004 белорусы провели четыре матча. И вместо воспоминаний о том, сколь эффектно в них выглядела сборная, лучше посмотрите обзор гостевого разгрома крепкой Венгрии. Белорусы — в белом.

Вскоре после этого матча белорусы отправились на Кубок LG в Москву, где в полуфинале одолели по пенальти готовящуюся к выступлению на чемпионате мира сборную России, а в решающем матче легко справились с украинцами (2:0). Ту победу венчал роскошный гол 20-летнего Александра Глеба.

Завершилась подготовка к квалификации уверенной гостевой викторией над Латвией (4:2).

А дальше белорусов ждали матчи в «группе смерти», куда они попали вместе с Нидерландами, Чехией, Австрией и Молдовой. Причем начинать предстояло с гостевой игры с «оранжевыми», за которых тогда феерили Ван дер Сар, Давидс, Ван Нистелрой, братья Де Буры, Клюйверт, Зеедорф, Стам и Коку.

Перед началом сбора Эдуард Малофеев извинялся за третье место в предыдущем отборе, заверял, что сейчас команде по силам попасть на Евро и намеревался дать серьезный бой Нидерландам. Ожидания и уверенность в сборной росли, пока за неделю до начала цикла главный тренер не шокировал всех, объявив о своей отставке, ссылаясь на здоровье, пенсионный возраст и негативную оценку в СМИ. Несколько суток Малофеев отказывался не только от комментариев, но и от встречи с руководством федерации и минспорта. Тренировками команды в это время руководил Валерий Стрельцов.

За день до вылета на матч базу сборной решил посетить Александр Лукашенко. Ожидалось, что он встретится с Малофеевым, но за полтора часа до визита Эдуарда Васильевича увезли со Стаек с гипертоническим кризом. Как писал «Прессбол», Лукашенко при этом пообщался со Стрельцовым, который несколько раз поднимал тему увеличения зарплаты главного тренера. По сведениям газеты, тогда она составляла около трех тысяч долларов в месяц.

Просьбы Валерия Стрельцова Александр Лукашенко игнорировал, а затем пошел общаться с капитаном сборной Сергеем Гуренко, который жаловался на качество формы. Напоследок Лукашенко заявил, что будет следить за сборной даже во время Дожинок и попросил журналистов поберечь Малофеева.

В Нидерланды Беларусь улетела без главного тренера. Сейчас кажется, что именно эти дни и сломали в итоге настрой сборной, хотя даже в тот критический момент вера в команду еще не затухла: 6 из 11 журналистов «Прессбола» в матч-прогнозе делали ставку на то, что белорусы не проиграют. Более того, в неблагоприятный для своей команды исход верили и двое нидерландцев.



Фото: Reuters via TUT.BY

Увы, чуда не случилось. Белорусы проиграли в том матче 0:3. В отсутствие Малофеева командой управлял Валерий Стрельцов, самым запоминающимся тренерским решением которого стала замена абсолютно здорового вратаря Валерия Шанталосова на Василия Хомутовского. Произошло это на 89-й минуте матча. В оставшееся от игры время Хомутовский даже ни разу не прикоснулся к мячу.

Свое решение Стрельцов назвал стратегическим. Его задача — дать вратарю возможность ощутить атмосферу больших матчей. Отметим, что к тому моменту Василий уже был основным вратарем московского «Динамо», немного поиграл в Германии и имел за плечами ключевой матч отбора против Украины на переполненном стадионе в Минске.

Вскоре Эдуард Малофеев вернется в сборную, но и это не поможет. До окончательной отставки ЭВМ оставалось девять месяцев. За это время команда потерпит еще четыре сухих поражения и с трудом обыграет дома Молдову (2:1). Завершилась эпоха Малофеева позорнейшим поражением от Австрии (0:5).

Уже под руководством Анатолия Байдачного белорусы завершили отборочный цикл поражениями от Чехии и Молдовы, став в итоге последними в группе. Вскоре поколение Хацкевича, Белькевича и Гуренко перевалило за 30-летний рубеж и начало постепенно двигаться к завершению карьеры. Александр Глеб в сборной нечасто выглядел столь же ярко, как в своих клубах. Остальные его ровесники при всем таланте звездами так и не стали, хотя и позволяли нацкоманде изредка творить сенсации, например, обыгрывая Францию и Нидерланды.

А в начале 2010-х у сборной Беларуси начался постепенный спад, который в итоге и привел к поражению 0:8 от Бельгии. И если в начале предыдущих десятилетий оптимизм придавали успешные выступления «молодежки», то сейчас есть ощущение, что кризис сборной может растянуться на долгие годы.