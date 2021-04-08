|
Все из-за Меган и Гарри: принц Уильям больше не общается с лучшим другом
08.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Крепкая дружба принца Уильяма и журналиста Тома Бредби подошла к неожиданному концу: причиной разрыва стали теплые отношения Бредби с принцем Гарри и Меган Маркл.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Все началось в 2019 году, года Том поехал в Африку и снял документальный фильм с прибывшими туда Сассексами. Именно тогда Маркл со слезами на глазах впервые намекнула на то, что у нее не все в порядке, их жизнь во дворце похожа на борьбу, а Гарри заявил, что между ним и братом давно нет понимания. Затем грянул "Мезгит".
Теперь стало известно, что двадцатилетняя дружба принца Уильяма и ведущего канала ITV закончена: герцог так и не смог понять и простить своего лучшего друга.
По словам источников Daily Mail, Уильям возмущен тем, как легко его брат и экс-актриса нашли поддержку его друга в их семейном конфликте, который вырос после столь откровенного интервью.
Решение расстаться с закадычным другом Бредби далось Уильяму непросто, ведь они дружили с университетской скамьи, но лояльное отношение Тома к мятежникам перевесило все. Особенно после того, как Гарри захотел, чтобы родственники
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданное завершение 20-летней дружбы произошло после того, как закадычный приятель мужа Кейт Миддлтон сдружился с мятежниками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)