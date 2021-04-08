Все из-за Меган и Гарри: принц Уильям больше не общается с лучшим другом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Крепкая дружба принца Уильяма и журналиста Тома Бредби подошла к неожиданному концу: причиной разрыва стали теплые отношения Бредби с принцем Гарри и Меган Маркл.

Все началось в 2019 году, года Том поехал в Африку и снял документальный фильм с прибывшими туда Сассексами. Именно тогда Маркл со слезами на глазах впервые намекнула на то, что у нее не все в порядке, их жизнь во дворце похожа на борьбу, а Гарри заявил, что между ним и братом давно нет понимания. Затем грянул "Мезгит".

Теперь стало известно, что двадцатилетняя дружба принца Уильяма и ведущего канала ITV закончена: герцог так и не смог понять и простить своего лучшего друга.

По словам источников Daily Mail, Уильям возмущен тем, как легко его брат и экс-актриса нашли поддержку его друга в их семейном конфликте, который вырос после столь откровенного интервью.

Решение расстаться с закадычным другом Бредби далось Уильяму непросто, ведь они дружили с университетской скамьи, но лояльное отношение Тома к мятежникам перевесило все. Особенно после того, как Гарри захотел, чтобы родственники извинились перед Меган Маркл .

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