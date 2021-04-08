ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все из-за Меган и Гарри: принц Уильям больше не общается с лучшим другом

08.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Крепкая дружба принца Уильяма и журналиста Тома Бредби подошла к неожиданному концу: причиной разрыва стали теплые отношения Бредби с принцем Гарри и Меган Маркл.

© AP / Kirsty Wigglesworth
В главной роли герцог: Netflix анонсировал сериал Меган Маркл и принца Гарри

Все началось в 2019 году, года Том поехал в Африку и снял документальный фильм с прибывшими туда Сассексами. Именно тогда Маркл со слезами на глазах впервые намекнула на то, что у нее не все в порядке, их жизнь во дворце похожа на борьбу, а Гарри заявил, что между ним и братом давно нет понимания. Затем грянул "Мезгит".

Теперь стало известно, что двадцатилетняя дружба принца Уильяма и ведущего канала ITV закончена: герцог так и не смог понять и простить своего лучшего друга.

По словам источников Daily Mail, Уильям возмущен тем, как легко его брат и экс-актриса нашли поддержку его друга в их семейном конфликте, который вырос после столь откровенного интервью.

Решение расстаться с закадычным другом Бредби далось Уильяму непросто, ведь они дружили с университетской скамьи, но лояльное отношение Тома к мятежникам перевесило все. Особенно после того, как Гарри захотел, чтобы родственники извинились перед Меган Маркл.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданное завершение 20-летней дружбы произошло после того, как закадычный приятель мужа Кейт Миддлтон сдружился с мятежниками.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие трендовые вещи заказывают жители Беларуси на AliExpress
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by