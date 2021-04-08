Более 20 кг гашиша нашли таможенники в баке автомобиля – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гражданин Российской Федерации, имеющий при этом румынское и молдавское гражданство, задержан на белорусско-польской границе, об этом рассказали в Таможенном комитете РБ.

Мужчина на автомобиле Fiat Ducato направлялся с территории Польши по "зеленому коридору" - это означает, что декларируемых товаров при нем быть не должно было. Машину отправили на осмотр с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Он и позволил обнаружить скрытый незаконный товар.

В ходе досмотра из топливного бака машины было извлечено 40 брикетов герметично упакованного спрессованного вещества коричневого цвета. Проведенная экспертиза показала, что вещество является особо опасным наркотиком – гашишем. Общий вес груза составил более 22 килограмм, что оценивается как "крупный размер".

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства по ч.2 ст. 328-1 УК РБ возбуждено уголовное дело, 34-летний подозреваемый заключен под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Всего с начала года, под данным таможни, было выявлено 220 фактов незаконного перемещения и оборота наркотиков и психотропов. Около 70% из них направлялись из стран Прибалтики, Польши и Украины.

Напомним, что сегодня также стало известно о задержании в Минске партии наркотиков на один миллион долларов .

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