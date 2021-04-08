Работодателям дадут право увольнять сотрудников за призыв к страйку и «участие в незаконной забастовке»

Источник материала: Салiдарнасць

Палата представителей одобрила в первом чтении изменения в Трудовом кодексе.

Совмин предложил переписать Трудовой кодекс РБ, действующий с 1999 года, добавив в него новые меры дисциплинарной ответственности, основания для увольнения и запрет выдвигать при забастовке политическия требования. Депутаты Палаты представителей эти поправки одобрили в первом чтении.

Так, наниматели получат дополнительные основания для расторжения трудового договора. Уволить работников можно будет за «отсутствие на работе в связи с оьбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей», «принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин», «участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».

Также основанием для увольнения может послужить «нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных» (Ст.47 ТК РБ).

Согласно поправке в статье 199 Трудового кодекса РБ, «отказ работника от дачи письменного объяснения, невозможность получения от него объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка не являются препятствием для применения дисциплинарного взыскания и оформляются актом c указанием присутствовавших при этом свидетелей».

Статью 388 дополнили следующим образом: «при проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований».

Кроме того, предложена поправка в Законе «О промышленной безопасности» о том, что «работники субъектов промышленной безопасности, имеющих опасные производственные объекты, не вправе принимать участие в забастовках».