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Видеофакт. Баскова снова публично освистали

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Такой была реакция зрителей в Гомеле на награждение от тренера команды Лукашенко.

Видеофакт. Баскова снова публично освистали

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился победой «Юности», сообщает Трибуна. Церемония награждения началась с вручения серебряных медалей игрокам «Гомеля» – их хоккеистам на шею вешал глава ФХБ Дмитрий Басков, который и был освистан гомельскими болельщиками. 

Негодующий шум поднялся на арене сразу же после того, как информатор на арене назвал имя тренера команды Лукашенко. Комментаторы матча никак не отреагировали на недовольство зрителей. Отметим, для Баскова подобная реакция зрителей – не впервой. К примеру, ранее его освистали после финала Кубка Салея. 

Напомним, 21 января 2021 года инициатива BYPOl представила результаты предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября 2020 года.

Представители инициативы установили, что в группу «активистов» по уничтожению ленточек, затеявших конфликт на «Площади перемен», в том числе входил Дмитрий Басков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Такой была реакция зрителей в Гомеле на награждение от тренера команды Лукашенко.
 
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