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Видеофакт. Баскова снова публично освистали
08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такой была реакция зрителей в Гомеле на награждение от тренера команды Лукашенко.
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился победой «Юности», сообщает
Негодующий шум поднялся на арене сразу же после того, как информатор на арене назвал имя тренера команды Лукашенко. Комментаторы матча никак не отреагировали на недовольство зрителей. Отметим, для Баскова подобная реакция зрителей – не впервой. К примеру, ранее
Напомним, 21 января 2021 года инициатива
Представители инициативы установили, что в группу «активистов» по уничтожению ленточек, затеявших конфликт на «Площади перемен», в том числе входил Дмитрий Басков.
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Такой была реакция зрителей в Гомеле на награждение от тренера команды Лукашенко.
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